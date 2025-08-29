Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tajani: Pronti a sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania

Politica

Domani andremo al dibattito, posizione comune Italia-Germania

"Andremo al dibattito, noi preferiamo intervenire piuttosto sulle sanzioni. Ne stiamo parlando con i nostri interlocutori, in modo particolare con la Germania, e credo che ci sarà una posizione comune, Italia e Germania, su questo argomento. Ma, ripeto, secondo me bisogna incidere attraverso le sanzioni ai coloni più violenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito della proposta della Commissione sulla sospensione dei fondi Horizon a Israele, che si discuterà domani al consiglio informale. 

TAG:

Prossimi Video

Idf: "Iniziate prime fasi di attacco a Gaza City"

Mondo

Tajani: Pronti a sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania

Politica

Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia

Cronaca