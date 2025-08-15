Viminale, Piantedosi: "Crollati sbarchi di migranti nei mesi estivi"

"Nei primi 15 giorni di agosto gli immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane sono circa 2mila, ancora tanti ma nello stesso periodo del 2024 erano 4.339, e nel 2023 erano 12.070", è il commento del ministro dell'Interno ai dati diffusi dal Viminale

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato i dati sulla sicurezza diffusi oggi dal Viminale, con un focus particolare sul tema degli sbarchi dei migranti. "Nei primi 15 giorni di agosto gli immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane sono circa 2mila - spiega Piantedosi - Ancora tanti ma nello stesso periodo del 2024 erano 4.339, e nel 2023 erano 12.070. Un dato che conferma la tendenza registrata già nel mese di luglio: gli sbarchi quest'anno crollano proprio nei mesi estivi, quando il meteo è più favorevole per le traversate in mare. Da quando siamo in carica, infatti, i numeri degli sbarchi sono drasticamente calati. Anche quest'anno come nel 2024 si registra una diminuzione del 60% rispetto al 2023. E confidiamo di fare ancora meglio".