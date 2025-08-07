Tajani su Gaza: "Cose inaccettabili ma non è genocidio"

"Non c'è giuridicamente genocidio, che è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è il genocidio. Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Quello è ciò che aveva pianificato Hitler contro gli ebrei, che aveva deciso di sterminarli. Qui c'è una guerra in corso e si sta colpendo, secondo me, oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in risposta a una persona che ha accusato il governo di "complicità in un genocidio".