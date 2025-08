Caso Almasri, Tajani contro sentenza tribunale dei ministri

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato duramente la decisione dei giudici nel caso Almasri, definendola "molto politicizzata" e contraria alla riforma della giustizia e alla separazione delle carriere. Secondo Tajani, l'esclusione del premier Meloni dal procedimento appare strumentale: "O si autorizza a procedere per tutti o per nessuno", ha detto, ipotizzando che si sia voluto colpire selettivamente ministri e sottosegretari. Tajani ha anche attaccato la presa di posizione dell’ANM, definendola "singolare" e ha sollevato dubbi su una possibile violazione del segreto istruttorio da parte del suo presidente. A suo giudizio, la vicenda rappresenta "una nuova invasione di campo" e una "vendetta" verso magistrati non allineati alle correnti