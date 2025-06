Referendum, Schlein contro Meloni su invito astensione

“Trovo vergognoso che la Presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l'astensione, ha paura della partecipazione e ha paura della libera espressione del voto degli italiani su questioni dirimenti per la vita di tutti giorni come quelle del lavoro, della cittadinanza e della precarietà”. Queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein riguardo alla posizione della premier Giorgia Meloni sul referendum per cui si voterà l’8 e il 9 giugno. “Ho sentito che oggi si è detta del tutto contraria a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza, - ha proseguito - la mia domanda per Giorgia Meloni è molto semplice: se è così contraria, perché non va a votare 'no'? Abbia il coraggio di dire che è contraria ai referendum sul lavoro che contrastano la precarietà".