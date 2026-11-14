Bot contro politici italiani sui social: attacchi a Lega, Fdl e Pd

Diversi account sospetti hanno pubblicato commenti che sembrano risposte automatiche dell'intelligenza artificiale sotto i post di Matteo Salvini, Carlo Fidanza e Dario Nardella. Il fenomeno potrebbe essere legato al malfunzionamento di una rete di bot alimentata da modelli linguistici. La Lega chiede di fare chiarezza e il senatore Claudio Borghi parla di "italianissimi personaggi" dietro gli attacchi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un messaggio che sembra uscito direttamente da un chatbot di intelligenza artificiale, ripetuto sotto i post di diversi esponenti politici. È quanto emerso nelle ultime ore sui social, dove diversi account sospetti hanno pubblicato commenti identici o molto simili, rivelando probabilmente il malfunzionamento di una rete automatizzata. Tra i destinatari Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, ma anche Carlo Fidanza, capogruppo di Fdi al Parlamento europeo, e Dario Nardella del Pd. I messaggi sono apparentemente generati dall'AI in "maniera seriale", spiega la Lega. In uno dei post portati ad esempio c'è scritto: "Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico" oppure "Non posso scrivere uno specifico messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa".

L'ipotesi del malfunzionamento dell'intelligenza artificiale Guardando i messaggi sembra si possa parlare del malfunzionamento di una "pipeline" di automazione (un bot network) alimentata da modelli linguistici (Llm), che ha pubblicato per errore i messaggi di rifiuto dell'intelligenza artificiale invece dei commenti desiderati. I sistemi automatizzati che gestiscono centinaia di account social falsi si collegano tramite Api (interfacce software) a modelli di AI generativa, come quelli di OpenAI o Anthropic, per scrivere commenti sempre diversi ed evitare i filtri anti-spam di Meta (Facebook e Instagram). Alcuni hanno ipotizzato un collegamento con il malfunzionamento degli strumenti Microsoft dei giorni scorsi e dei connettori con le piattaforme AI utilizzate per scrivere i commenti.

Orlowski: "Sembra la conseguenza dell'upgrade di un servizio Api" Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, spiega che in realtà il collegamento con il malfunzionamento di Microsoft 365 è debole, a meno che non venisse usato dai gestori per organizzare i prompt. "Semplicemente sono saltate le Api, i gestori di queste reti avevano un vecchio modello di api key, e Anthropic e OpenAi spesso dismettono dei modelli e mettono il modello superiore. Ma i modelli superiori hanno anche 'guardrail' di sicurezza più avanzati rispetto ai modelli recenti", e quindi smettono di esaudire richieste che oltrepassano le linee guida. "Sembra la tipica conseguenza dell'upgrade di un servizio Api, dove le vecchie più permissiva sono state aggiornate", spiega l'esperto.