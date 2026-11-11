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Pier Silvio Berlusconi: "Io e Marina non scenderemo in politica"

Politica

Il Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe-Mediaforeurope, in un incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno ha detto: "Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Forzia Italia ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l'interesse del partito, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro"

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"Né io né Marina intendiamo scendere in politica. Condividiamo l'interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c'è un interesse da imprenditori, perchè crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe-Mediaforeurope, in un incontro con la stampa nella sede Mediaset di Cologno. "Marina è stata messa al centro di ciò che avviene nel partito ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l'interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta".

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