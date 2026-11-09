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Supermedia Youtrend, rimbalzo M5S (e di Vannacci): realtà o illusione?

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Ansa

I Cinquestelle guadagnano un punto pieno e Futuro Nazionale sembra interrompere la discesa, ma dietro questi numeri c'è un singolo istituto che alza la media tra i vari rilevamenti. Presto si scoprirà se è una tendenza reale e in caso come evolverà. Sul fronte delle coalzioni, lo stacco ora appare più netto con il Campo largo al +45%

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