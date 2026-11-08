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Politica

Meloni e il “metodo comunitario”

Andrea Bonini
©Getty

Le midterm offrono a Meloni l’occasione per chiudere definitivamente la stagione del “rapporto privilegiato” con Trump. La premier si concentra sull’Europa e torna a spingere sull’Ucraina. La proposta di un inviato unico serve a recuperare spazio nei tavoli da cui Roma aveva preso le distanze. Ma dietro il richiamo al metodo comunitario c’è anche il timore di ritrovarsi di fronte ad un accordo scritto da altri

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