La manovra e il voto senza data

26 miliardi distribuiti a ceto medio, automobilisti, pensionati e autonomi: l'ultima legge di bilancio prima delle urne disegna l'elettorato da riconquistare. Sul tavolo di Meloni ci sono due calendari. Votare in primavera significa colpire un campo largo ancora senza leader. Aspettare l'autunno permette di agganciare una possibile ripresa ed eventuali nuovi margini europei. La premier naviga a vista: la data la fisserà in base ai prossimi mesi. In palio non c'è solo Palazzo Chigi, ma il peso dell'Italia in Europa
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