Il presidente della Repubblica è intervenuto sui vaccini durante la Celebrazione de "I Giorni della Ricerca" al Quirinale. "La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono credenze irrazionali e fake news distruttive", ha detto il Capo dello Stato

Le “fake news sui vaccini sono distruttive”. A dichiararlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo durante la Celebrazione de "I Giorni della Ricerca" al Quirinale. "Riflettendo sui successi conseguiti, risaltano talune stridenti contraddizioni del nostro tempo. La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono credenze irrazionali e fake news distruttive, inchiodando nella paura parti, sia pur piccole, di popolazione”, ha precisato il capo dello Stato.