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Mattarella sui vaccini: "Fake news distruttive, c'è un'opposizione sconcertante"

Politica

Il presidente della Repubblica è intervenuto sui vaccini durante la Celebrazione de "I Giorni della Ricerca" al Quirinale. "La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono credenze irrazionali e fake news distruttive", ha detto il Capo dello Stato

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Le “fake news sui vaccini sono distruttive”. A dichiararlo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo durante la Celebrazione de "I Giorni della Ricerca" al Quirinale. "Riflettendo sui successi conseguiti, risaltano talune stridenti contraddizioni del nostro tempo. La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono credenze irrazionali e fake news distruttive, inchiodando nella paura parti, sia pur piccole, di popolazione”, ha precisato il capo dello Stato.  

Mattarella: “L'opposizione ai vaccini è sconcertante”

“L'opposizione pregiudiziale ai vaccini è uno dei sintomi più sconcertanti”, ha ribadito il presidente della Repubblica. “Quando ci troviamo davanti a fatti dolorosi di cronaca, con adulti o bambini che rischiano o addirittura perdono la vita che avrebbero potuto facilmente difendere, si avverte l'esigenza di contrastare l'opera di chi cerca di avvelenarne l'opinione", ha aggiunto.  

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