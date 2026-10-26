Supermedia Youtrend: dopo 4 anni Meloni e FdI ancora in partita

A quattro anni dall’insediamento del governo Meloni, Fratelli d’Italia si conferma primo partito e torna a crescere nei sondaggi. Il PD recupera terreno, mentre arretra Futuro Nazionale di Vannacci. Secondo la Supermedia Youtrend, il campo largo è al 44,3% e il centrodestra al 42,9%: la sfida tra le due coalizioni resta apertissima