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Politica

Supermedia Youtrend: dopo 4 anni Meloni e FdI ancora in partita

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

A quattro anni dall’insediamento del governo Meloni, Fratelli d’Italia si conferma primo partito e torna a crescere nei sondaggi. Il PD recupera terreno, mentre arretra Futuro Nazionale di Vannacci. Secondo la Supermedia Youtrend, il campo largo è al 44,3% e il centrodestra al 42,9%: la sfida tra le due coalizioni resta apertissima

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