Pd, lettera con minacce all'europarlamentare Alessandra Moretti

Una lettera contenente minacce e la foto di un uomo che impugna un'arma da fuoco è stata recapitata all'europarlamentare vicentina. "Ho già denunciato, vado avanti nel mio lavoro", ha commentato Moretti. Potere al Popolo: "Noi estranei"
L'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani e firmata Potere al Popolo.
“Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza: non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute", commenta L'europarlamentare vicentina. "Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo o in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito", dice Moretti.
“La lettera, di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente, riporta infatti frasi di minacce indirizzate all'attività di Moretti - si spiega in una nota del Pd - in difesa della ricerca scientifica, riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell'Oms, alla gestione dei migranti ed ai diritti, temi che vedono da sempre l'esponente dem in prima linea”.
La replica di Potere al Popolo
"Solo qualche imbecille può pensare che le minacce arrivate a l'eurodeputata Moretti siano opera nostra (ma poi su vaccini e difesa dei migranti?). La semplice apposizione del nostro nome in calce a una lettera non dimostra evidentemente alcun legame con la nostra organizzazione, che, come tutti sanno, ha posizioni opposte a quelle delle farneticazioni fascistoidi della lettera minatoria. Potere al Popolo agisce sempre alla luce del sole. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, criticando e denunciando ciò che non va in questo Paese e che da decenni fa sì che lavoratori e lavoratrici continuino a essere impoveriti. Stiamo valutando con i nostri legali ogni iniziativa necessaria a tutela del nostro nome e della nostra comunità". Così in una nota Giuliano Granato e Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo, a proposito della lettera minatoria all'indirizzo di Alessandra Moretti.