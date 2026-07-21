Pd, lettera con minacce all'europarlamentare Alessandra Moretti

Una lettera contenente minacce e la foto di un uomo che impugna un'arma da fuoco è stata recapitata all'europarlamentare vicentina. "Ho già denunciato, vado avanti nel mio lavoro", ha commentato Moretti. Potere al Popolo: "Noi estranei"

“Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza: non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute", commenta L'europarlamentare vicentina. "Anche questa volta continuerò nel mio lavoro, con serietà ed impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo o in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. Chi minaccia, chi usa violenza e prepotenza va punito", dice Moretti.

La replica di Potere al Popolo

"Solo qualche imbecille può pensare che le minacce arrivate a l'eurodeputata Moretti siano opera nostra (ma poi su vaccini e difesa dei migranti?). La semplice apposizione del nostro nome in calce a una lettera non dimostra evidentemente alcun legame con la nostra organizzazione, che, come tutti sanno, ha posizioni opposte a quelle delle farneticazioni fascistoidi della lettera minatoria. Potere al Popolo agisce sempre alla luce del sole. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, criticando e denunciando ciò che non va in questo Paese e che da decenni fa sì che lavoratori e lavoratrici continuino a essere impoveriti. Stiamo valutando con i nostri legali ogni iniziativa necessaria a tutela del nostro nome e della nostra comunità". Così in una nota Giuliano Granato e Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo, a proposito della lettera minatoria all'indirizzo di Alessandra Moretti.