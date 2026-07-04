"Usa e Italia lavorino insieme per la pace"

"Muovendo da questi ideali fondativi - aggiunge il capo dello Stato - la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente. Tali nobili sollecitazioni sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso". In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, "è essenziale che Washington e Roma, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero" prosegue Mattarella per poi rinnovare "all'amico popolo statunitense le più vive felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali" per questo "storico anniversario".