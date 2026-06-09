Nel board Carlo Deodato, Alessandro Campi, Carmen Bambach, Stefano Mugnai con Simone Verde. "Uno scandalo” dichiara lo storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari che si dimette dal comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. “Pretestuose e deludenti le motivazioni delle dimissioni di Montanari” ribatte il ministro Giuli
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031, organo che era scaduto lo scorso 31 dicembre. Nel board, come anticipato da La Nazione, figurano Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali del dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Perugia e direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma. E ancora, Carmen Bambach, considerata tra le maggiori esperte mondiali di Leonardo e attualmente responsabile del dipartimento Disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art, e Stefano Mugnai, ex consigliere regionale e ex deputato di Forza Italia, già candidato presidente della Toscana nel 2015. Del nuovo cda fa parte di diritto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde.
Montanari si dimette da Comitato scientifico
Lo storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari annunciato l'intenzione di dimettersi dal comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi a seguito delle nomine per il nuovo cda del celebre museo. "Ho appreso dalla stampa - le parole di Montanari come riporta una nota - il decreto di nomina del nuovo Cda degli Uffizi in cui si nominano il segretario alla presidenza del Consiglio già braccio destro di Brunetta, un professore universitario già direttore della fondazione Farefuturo di Fini, un ex candidato di Fi alla regione Toscana trombato. Si riempiono la bocca con 'nazione', ma qui c'è un cambio di consonante: 'fazione'. Si stanno prendendo tutto. Non si tratta di egemonia culturale, ma lottizzazione del patrimonio culturale".
Giuli: “Pretestuose e deludenti le motivazioni delle dimissioni"
“Montanari se n'è ghiuto, E soli ci ha lasciato". Così, con la citazione di una celebre frase di Palmiro Togliatti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli accoglie e commenta le dimissioni di Tomaso Montanari dal Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi, pervenute al MiC in data odierna. "Le motivazioni addotte dall'esimio prof. Montanari - ovvero la nomina di impeccabili figure tecniche nel cda, come il segretario generale della Presidenza del Consiglio Carlo Deodato nonché, nel comitato scientifico, di una autorevolissima scienziata dell'arte come Carmen Bambach, tra l'altro curatrice al Met di New York - appaiono per lo meno al di sotto di ogni sospetto - aggiunge Giuli in una nota diffusa dall'ufficio stampa del ministro - nella loro veste pretestuosa e decisamente deludenti, considerando la sua incompresa caratura intellettuale".