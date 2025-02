Magi eletto segretario +Europa, Hallissey nuovo presidente

Magi: errare è umano, perseverare è Meloniano

"Ma davvero il governo vuole andare avanti con i centri in Albania? Non gli è bastato aver sprecato un miliardo di euro dei contribuenti per delle sadiche cattedrali nel deserto? Non gli sono bastate le pronunce dei tribunali di ogni ordine e grado a dire che è una procedura illegittima? Errare umano, perseverare è meloniano". Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a margine del congresso del partito che si è concluso a Roma.