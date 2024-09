È bufera sui social per un caso che coinvolge l'eurodeputata Ilaria Salis. A fare il giro del web questa volta è stata una sua fotografia, affissa sulla vetrina di un negozio di Pordenone, con la scritta sovrapposta "io non posso entrare".

"Non rinnego la fotografia"

Come riportato da Il Messaggero, il proprietario del negozio è gestito dal consigliere comunale Gianni Sartor che, in seguito alla bufera che si è scatenata per la sua decisione di esporre l'immagine, ha dichiarato: "Lo so, la fotografia sta diventando popolare. Ma io non la rinnego. Ne avevo fatta una simile anche nei confronti di Mario Draghi".