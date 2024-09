Difficile capire se Maria Rosaria Boccia abbia ottenuto quanto voluto, dando buca a Bianca Berlinguer per l'intervista a Mediaset. L'arrivo di Mario Draghi nella residenza di Marina Berlusconi, intanto, non è passato inosservato. I puntini da unire per Giorgia Meloni sono molti: Tajani rassicura il governo, ma l'attuale assetto del centrodestra potrebbe essere a rischio