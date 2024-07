Ermini: “Non pensavo che assumere un incarico professionale potesse suscitare imbarazzi”

"Non avrei mai pensato che assumere un incarico professionale potesse suscitare imbarazzi, che risentono evidentemente della situazione e del clima a Genova e in Liguria. Per questo, poiché non voglio creare alcuna difficoltà al Pd ho riferito al Presidente Bonaccini che lascerò la Direzione Nazionale", ha aggiunto.