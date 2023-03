Dalla procura generale proposta una pena di 18 mesi di reclusione. L'ex sindaca di Torino deve rispondere per quel che accadde la sera del 3 giugno 2017, quando il panico tra folla che seguiva su un maxischermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocò oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne ascolta articolo Condividi

La conferma della condanna a 18 mesi di reclusione di Chiara Appendino è stata chiesta dalla Procura generale al processo d'Appello, in corso a Torino, per i fatti di Piazza San Carlo. La parlamentare del MoVimento 5 Stelle è chiamata in causa della veste di ex sindaca del capoluogo piemontese per quel che accadde la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla presente nella piazza per seguire su maxischermo la finale di Champions League provocarono oltre 1.500 feriti e in seguito la morte di due donne. La stessa pena è stata proposta per l'allora capo di gabinetto Paolo Giordana. La requisitoria del procuratore generale, Carlo Maria Pellicano, è ancora in corso e riguarda gli altri imputati del processo.

Per l'ex questore Sanna chiesto l'abbassamento della pena Per l'ex questore Angelo Sanna, che stamani ha reso delle dichiarazioni spontanee, è stato proposto un abbassamento della pena (18 mesi) decisa in Primo grado; per Maurizio Montagnese, responsabile dell'agenzia Turismo Torino, alla quale la Città affidò la cura dell'evento, il magistrato ha chiesto alla corte di valutare se è il caso di procedere a una riduzione. Il pg Pellicano ha ricordato che a scatenare il panico tra la folla - e che stava seguendo la partita tra Juventus e Real Madrid - fu "l'azione scellerata di una banda di criminali" (un gruppo di giovani già condannati in via definitiva) che a scopo di rapina sparsero spray al peperoncino. "La loro condotta - ha però aggiunto - disvelò le manchevolezze" nell'organizzazione e nella gestione della serata. Il magistrato ha parlato di "fretta", "trascuratezza", "superficialità", di "budget quasi inesistente".

Il procuratore generale: "Appendino aveva resposabilità sulla sicurezza" Secondo la ricostruzione da fornita oggi dal pg, fu Appendino, insieme a Giordana, a decidere, su suggerimento della Juventus, di ospitare la manifestazione in piazza San Carlo: "Ma la Juventus - ha detto - aveva fatto presente che per una analoga iniziativa del 2015 i maxischermi erano stati due, mentre in questa occasione se ne reperì solo uno. Fino al 26 maggio (otto giorni prima - ndr) non si sapeva neppure chi sarebbe stato il soggetto organizzatore, ma il 28 maggio, su Facebook, la sindaca scrisse che tante persone ci stavano lavorando da settimane". Sempre secondo il pg su Appendino ricadeva la responsabilità specifica in materia di sicurezza ma "affidò a Giordana una delega in bianco giuridicamente inesistente e irrilevante", salvo poi comporre con lui "una voce unica, una diarchia".