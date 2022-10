Governo Meloni, Franco: "Giorgetti al Mef sarebbe adattissimo"

"Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacità di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Farà certamente bene", ha detto il ministro in un'intervista al Corriere

"Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo. E stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacità di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Farà certamente bene". Così il ministro Daniele Franco in un'intervista al Corriere sulla possibilità che Giancarlo Giorgetti diventi ministro dell'Economia ( VERSO IL GOVERNO, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE ).

Il punto sulla situazione economica

E sulla situazione economica: "Il primo semestre del 2022 si è chiuso con una crescita acquisita del 3,6%. Abbiamo ridotto l'incidenza del debito sul Pu dal 154,9% del 2020 al 150,3% del 2021 e ci aspettiamo che scenda ulteriormente al 145,4% alla fine di quest'anno: un calo di quasi dieci punti in due anni. Siamo nati come governo in un contesto di emergenza e grandi

aspettative. Per sostenere un'economia in recessione a causa del Covid abbiamo effettuato interventi per 7o miliardi in pochi mesi. In parallelo avevamo due mesi e mezzo per completare il Piano nazionale (Pnrr); siamo riusciti a farlo ed è stato valutato positivamente dalla Commissione. Un test sull'efficacia degli interventi in pandemia è rappresentato dai settori chiusi per i lockdown e la caduta dei flussi internazionali, per esempio il turismo. Quest'anno sono tornati a essere pienamente operativi. Evidentemente quegli interventi hanno aiutato a

preservare le imprese", conclude il responsabile del Mef.