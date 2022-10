Calenda: “Pd con il M5S anche se fossero i nazisti dell'Illinois”

“È confermato anche nei colloqui che abbiamo avuto: si è rinsaldato il legame che si era rotto tra Pd e M5S. Me lo aspettavo". Lo ha riferito Carlo Calenda, leader di Azione, parlando del rinnovo dei vertici del Parlamento. “Il segnale è politico, Pd e 5stelle si mettono d'accordo per prendere tutte le cariche dell'opposizione. Il Pd ha scelto, la discussione era Conte o Calenda e ha scelto Conte, legittimamente”. Poi la conferma in un’intervista concessa al “Corriere della Sera”. “Se da qui a mercoledì non ci sono novità non parteciperemo al voto perché una delle opposizioni è esclusa dall’accordo Pd-M5S. I dem non avendo più nessuna idea scelgono sulla base della consistenza elettorale. Dicono: i 5 Stelle hanno più voti andiamo con loro. Fossero i nazisti dell’Illinois farebbero lo stesso”, ha sottolineato.