M5S, Conte contro nuove nomine Rai: siamo a degenerazione del sistema

Conte all'attacco della Rai: "Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il M5s: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico". Maggioni al Tg1, Sangiuliano al Tg2 e Sala al Tg3, Orfeo verso la direzione Approfondimento le proposte di nomina presentate dall'ad. Il presidente della camera Fico commenta: "Da anni dico che dobbiamo affrontare una legge sulla governance, una riforma di sistema sul rapporto fra Parlamento, governo e Rai".