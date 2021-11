Salvini: “In Ue la Lega non in gruppetti che inseguono la sinistra”

Intervenendo al workshop organizzato a Milano dalla Scuola politica del partito, il leader leghista ha detto: "Noi siamo alternativi alla sinistra, oppure abbiamo perso. Il mio scopo è consolidare il centrodestra”. Sulle tensioni con Giorgetti dice: “Il confronto è bello, la polemica no” Condividi

"Noi siamo alternativi alla sinistra". In Ue "il problema non è portare la Lega in gruppetti che inseguono la sinistra, perché se noi politicamente e culturalmente inseguiamo la sinistra abbiamo perso. L'agenda la dobbiamo scrivere noi". Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al workshop organizzato a Milano dalla Scuola politica del partito. Entrare nei Popolari in Europa "non è come citofonare come fosse uno scherzetto di Halloween”, ha detto il segretario della Lega. “Il mio scopo non è seguire la sinistra, ma consolidare il centrodestra”.

Le tensioni con Giorgetti leggi anche Lega, tregua armata tra Salvini e Giorgetti in vista del Quirinale Il segretario è tornato anche sulle polemiche di giorni scorsi con Giorgetti. A chi gli chiedeva se alla riunione del consiglio federale ci fosse stato un chiarimento definitivo con il ministro, Salvini ha detto: "Abbiamo parlato di futuro, perché per me le polemiche sono una fastidiosa perdita di tempo. Il confronto è bello, la polemica no". Alla domanda se il ministro dello Sviluppo economico parteciperà all'appuntamento di oggi, Salvini ha risposto: "Penso. È chiesto un contributo a tutti i governatori e ai ministri, in presenza o in remoto. Io ci sono, è la mia città. Conto che tutti portino il loro contributo". Per chiudere la questione, ha aggiunto: "Mi sembra più che abbia avuto qualche problema di intendimento o fraintendimento con Bruno Vespa ma se lo chiariranno loro. Non faccio il mediatore". Salvini: nostra forza è da sempre compattezza "Il bello e la forza della Lega è da sempre stata la compattezza, la graniticità e le solidarietà", ha detto Salvini chiudendo il suo intervento iniziale al workshop della Scuola politica del partito a Milano. "Si discute nelle sedi in cui è giusto discutere e poi si esce compatti e uniti come un sol uomo. Questa è la nostra scuola", ha aggiunto.



Salvini: su migranti Ue non fa nulla, Lamorgese agisca leggi anche Lega, Salvini alla riunione del Consiglio: “Ascolto tutti e decido” Sul tema immigrazione, il segretario leghista ha ribadito che "ci sono stati mille sbarchi nelle ultime ore, e arresti e sequestri di decine di milioni di euro per gente che con l'immigrazione clandestina mangia e ruba. Bloccare le partenze significa salvare vite e tutelare l'Italia. L'Europa da questo punto di vista non lo ha fatto e non fa nulla. Mi aspetto che il Ministro dell'Interno lo faccia”. Poi ha aggiunto: “Da mesi attendo un incontro, a questo punto non lo chiedo neanche più perché rischio di essere fastidioso. Se pensa di fare da sola tra un rave party è una baby gang, auguri all'Italia". "Se il ministro Lamorgese con la regia del presidente Draghi avesse voglia di confrontarsi e capire come si può intervenire per bloccare degli sbarchi, che ormai stanno arrivando quasi a 60 mila, io sono a disposizione", ha spiegato Salvini.