Addio Carrà, Mattarella: da lei eleganza, gentilezza e ottimismo

Anche Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa di Raffaella Carrà. "Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un'artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all'estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso, con la sua bravura e la sua simpatia, un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo". Così il Presidente della Repubblica in una dichiarazione.