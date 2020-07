L’attuale Presidente del Consiglio piace a un italiano su 3, un giudizio positivo legato soprattutto alla gestione della pandemia. Silvio Berlusconi è presente in classifica al secondo posto con il 25% delle preferenze e conferma di essere una figura divisiva perché si aggiudica anche il primo posto con il 30% come peggior Premier degli ultimi 25 anni.

Giuseppe Conte conferma di essere un Presidente del Consiglio gradito agli Italiani. Secondo il sondaggio Demos, commissionato da La Repubblica, è il Premier più amato degli ultimi 25 anni con il 30% delle preferenze, un italiano su 3 ha infatti dichiarato di apprezzare il suo operato. Ad aver pesato sul voto è stata la gestione di Conte dell’emergenza Coronavirus.

Al secondo posto tra i migliori in classifica, nello spazio temporale che va dall’inizio della Seconda Repubblica nel 1994 ad oggi, gli italiani hanno messo Silvio Berlusconi con il 25% dei voti. La sua figura resta fortemente divisiva ed evidenzia che la contrapposizione tra berlusconiani e antiberlusconiani è ancora forte nel Paese. Proprio per questo il Cavaliere si è aggiudicato anche il primo posto come peggior Premier di questo ultimo quarto di secolo con il 30%, votato soprattutto dall’elettorato Pd e M5s.

Sul terzo gradino del podio tra i migliori troviamo Romano Prodi con il 10%. In seconda e terza posizione tra i peggiori troviamo Mario Monti con il 18% e Matteo Renzi con il 15%.

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi tra il 15 e il 17 giugno 2020.

I migliori Presidenti del Consiglio dal 1994 ad oggi:

Giuseppe Conte con il 30% Silvio Berlusconi con il 25% Romano Prodi con il 10% Paolo Gentiloni con il 6% Enrico Letta e Mario Monti con il 4% Matteo Renzi, Giuliano Amato e Massimo D’Alema con il 3% Lamberto Dini con il 2%.

I peggiori Presidenti del Consiglio dal 1994 ad oggi: