La deputata di Forza Italia, a capo della corrente interna Voce Libera, è legata da anni ad Alessandro Ruben, avvocato ed ex parlamentare di Fratelli d’Italia

La deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera Mara Carfagna è incinta di una bambina. Carfagna, 44 anni, è da tempo legata ad Alessandro Ruben, 53, avvocato ed ex deputato di Fratelli d’Italia.

Chi è

Mara Carfagna è stata eletta alla Camera per la prima volta nel 2006, nelle file di Forza Italia, per poi essere riconfermata deputata nel 2008 con il Popolo delle Libertà. Tra il 2008 e il 2011 è stata ministro per le Pari opportunità nel governo Berlusconi IV. Dal 29 marzo 2018 è vicepresidente della Camera, mentre alla fine del 2019 ha lanciato all’interno Voce Libera, associazione interna a Forza Italia.