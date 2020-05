"Il governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all'economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori". Queste le parole di Giuseppe Conte durante un’intervista a Euractiv. Sulla questione Cassa integrazione, però, intervengono anche i sindacati che proprio al Premier chiedono di accelerare e di intervenire al più presto: "Troppi ritardi". ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )

Conte: "Ridurremo i tempi"

Lo stesso Conte ha voluto rassicurare lavoratori e sindacati: "Siamo al lavoro su un pacchetto di interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quelle infrastrutturali, e dare un taglio netto alla burocrazia". Parole che però non sono bastate ai segretari di Cgil, Cisl e Uil che hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio: Riteniamo necessario intervenire per superare i ritardi che si stanno accumulando sia per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione sia per l'erogazione degli anticipi da parte del sistema bancario sia per l'azione delle Regioni in riferimento alla cassa in deroga".