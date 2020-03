"Oggi è il mio ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle. Domani verrò espulso, in videoconferenza”. Ad annunciarlo su Facebook è il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari. Il consigliere ieri sempre sui social aveva pubblicato il link a un sito non ufficiale sulla sanità nella Regione Lazio con una sezione dedicata al Coronavirus. Dal portale messo online da Barillari hanno preso le distanze prima il gruppo consiliare del M5s e poi il Blog delle Stelle. "E' un pretesto - dice Barillari - la verità è che do fastidio al Pd”.

La convocazione in videoconferenza

Il consigliere pubblica oggi su Facebook il testo di una convocazione da parte della capogruppo Roberta Lombardi di una videoconferenza del gruppo prevista per domani sera, 25 marzo, alle 21. All'ordine del giorno si legge 'espulsione dal Gruppo Consiliare e dall'Associazione del consigliere Davide Barillari'. "Io - prosegue Barillari - invece ho chiesto che all'ordine del giorno come primo punto ci sia la mozione di sfiducia a Roberta Lombardi”.

Barillari: ”Ho solo dato informazioni su sanità Lazio”

Barillari si difende: "La motivazione ufficiale è aver creato un sito internet che 'confonde' i cittadini, ma che in realtà contiene solo atti presentati in Regione e informazioni sull'emergenza coronavirus. Un pretesto. La vera motivazione è che do fastidio al Pd e non mi sono mai allineato a Zingaretti, svolgendo il mio ruolo di opposizione senza mai abbassare la testa”.

Il sito messo online da Barillari

Lunedì 23 marzo, intorno alle ore 12, Barillari, già candidato alla presidenza della Regione Lazio e noto per le sue posizioni oltranziste e vicine in passato alle idee no vax ha messo on line il sito ”Salute Regione Lazio”. Nel post in cui ha diffuso il link il consigliere ha scritto: “Informati, partecipa. La mappa del potere del PD sulla sanità del Lazio. Speciale coronavirus. Gli interessi della sanità privata. Mafia, corruzione e clientelismo negli ospedali. Da oggi un nuovo strumento libero, trasparente...di controinformazione”. Nella homepage del sito in alto a sinistra un logo che richiama quello dei penta stellati e la scritta Task Force Sanità M5s Lazio.

Il M5s Lazio e il Blog delle Stelle contro Barillari

Ma proprio il M5s della Regione Lazio in una nota ha definito l’azione del consigliere “un gesto grave innanzitutto perché il nome scelto per la piattaforma è molto simile a quello ufficiale dell'assessorato alla Sanità, canale ufficiale della Regione Lazio usato per fornire informazioni di servizio sull'emergenza coronavirus, cruciali in questo momento per tanti cittadini”. Anche il Blog delle Stelle ha preso le distanze da quella che è stata definita “una iniziativa personale”.