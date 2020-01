Polemica e caos sulla proposta della ministra dell’Innovazione Paola Pisano (IL PROFILO), che ventila la possibilità di dotare i cittadini di un’unica password per accedere a tutti i servizi della Pubblica amministrazione. In sintesi, un solo ID e una parola di sicurezza forniti dallo Stato per fare tutto: acquisti personali e servizi digitali.

Identità digitale, la proposta

"Con l'identità digitale – spiega la ministra - noi avremo un'unica e sola user e password non solo per accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione ma anche del privato, per esempio i nostri conti in banca, per esempio andare al cinema, per esempio prenotare un auto". E questa password e username "dovrebbe essere dato dallo Stato perché è lo Stato ad avere certezza" dell'identità di un cittadino.

La polemica

Parole che sui social hanno suscitato qualche polemica, tanto che Pisano in un tweet ha precisato: "L'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione”. A placare - o tentare di placare la polemica - interviene anche l'account Twitter del ministero dell'Innovazione: "Nessuna nuova proposta, né nuova password di Stato. Il ministro si riferiva a SPID già usata da 5 mln di italiani". Messaggio questo che sembra più un passo indietro sulla proposta.

Le risposte

Tra i primi a reagire all'idea di una password di Stato per fare tutto - dall'accedere a servizi della Pubblica Amministrazione all'acquisto di beni personali - è stato il deputato Pd Filippo Sensi: “A me questa cosa mette i brividi e mi fermo per carità di patria", scrive su Twitter. E aggiunge: “Il fatto che l'account del ministero dell'Innovazione utilizzi il tweet di un utente per rispondere ai rilievi sollevati dalla inopinata intervista alla ministra Paola Pisano la dice lunga sulla strada che c'è ancora da fare, ma tanta - ha poi twittato Sensi -. E lo dico con rispetto per chi ci lavora". Dubbi sollevati anche dall’ex ministro della Pa, Marianna Madia: “Credo occorra un confronto urgente sulle scelte complessive del Governo in materia di digitale e dati. Si tratta di un tema strategico per i diritti dei cittadini, la democrazia e la competitività del Paese. Alcune scelte meritano un approfondimento e un confronto ampio e non possono essere rilasciate ad improvvisazioni estemporanee".

Data ultima modifica 04 gennaio 2020 ore 18:04