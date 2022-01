Minacce a Draghi su Telegram: perquisito amministratore canale No vax

L’uomo, da tempo domiciliato in Germania per motivi professionali, è stato controllato all’ingresso in Italia all’aeroporto di Napoli-Capodichino: stava per partecipare alla manifestazione No Vax che si sarebbe svolta a Roma il 15 gennaio Il gruppo conteneva numerosi messaggi connotati da ideologie antisemite, teorie complottiste contrarie ai vaccini, incitamento alla violenza in manifestazioni pubbliche