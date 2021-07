Covid Campania, De Luca: “Tenere la mascherina anche per strada”

"Abbiamo mantenuto l'obbligo di mascherina in Campania perché abbiamo uno dei focolai della variante Delta, l'altro è in Lombardia. La Campania ha un'alta densità abitativa, l'area metropolitana di Napoli ha la densità la più alta d'Italia e la variante delta è aggressiva sui giovani e noi abbiamo una popolazione giovane alta. Per questo qui resta l'obbligo di mascherina", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "La mascherina - ha spiegato – è un piccolo sacrificio che può portare un grande beneficio. È un fastidio ma lo è anche il casco in moto o la cintura in auto, ma danno tranquillità. I decreti nazionali obbligano alla mascherina in fiere, supermercati, negozi, mezzi di trasporto noi abbiamo aggiunto solo che in strada è obbligatorio bisogna metterla subito, perché l'assembramento c'è sempre nelle piazze della movida, nelle strade dello shopping. Mettetevi la mascherina perché la contagiosità della variante Delta si attiva in dieci secondi".

15:56 - De Luca a Salvini: “Vaccinati e mettiti la mascherina”

"In questo momento vaga in Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Ogni estate dobbiamo ospitarlo, siamo ospitali. Il mio invito a lui è di vaccinarsi e di non fare lo scapigliato", ha detto il governatore riferendosi, senza nominarlo, a Matteo Salvini che in questi giorni è in Campania. "Poi gli consiglio - ha aggiunto De Luca - di passare un'ora della sua giornata a leggere qualcosa, perché passa la giornata a fare tweet, interviste, comparsate. È una nuova classe dirigente, analfabeti di ritorno e a volte anche di andata. Quindi vaccinati e mettiti la mascherina, per il resto ogni affermazione che fa quando viene d'estate mi fa guadagnare 100.000 voti secchi".

15:49 - De Luca: “Oltre 5 milioni di campani vaccinati”

"Sui vaccini abbiamo raggiunto risultati importanti in Campania, abbiamo sfondato il muro dei 5 milioni di cittadini vaccinati. Sono 5 milioni 41.000 di cui a 1.700.000 abbiamo somministrato la doppia dose, a 3,3 milioni una dose". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca facendo il punto nella diretta Facebook sulla vaccinazione contro il covid19. "In Campania - ha detto - sulla dose singola siamo quasi al 70% dei vaccinabili, ma abbiamo anche 700.000 cittadini che non hanno fatto la prima dose e quindi serve prudenza. Ci siamo posti l'obiettivo di immunizzare tutta la Campania entro il 2021, quindi dobbiamo passare a 9 milioni e 200 mila vaccinati entro fine anno. Questa battaglia la si vince con la tenacia, quando non ci si stanca. Avevamo l'obiettivo del 70% di vaccinati per luglio ma poi c'è stata qualche distrazione, ora grazie a dio vedo una ripresa di voglia di vaccinarsi. Abbiamo richiamato i cittadini a responsabilità, mi pare ci sia una prima risposta. Poi ci prepariamo per fare a fine agosto-settembre la vaccinazione di massa nelle scuole"