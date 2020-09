Coronavirus, De Luca: “Senza controlli si rischia chiusura regioni”

Così il governatore in una diretta Facebook: "Oggi filtriamo il più possibile. Chi non fa questo lavoro tra un mese dovrà chiudere le regioni e in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania”

Dal 12 agosto a oggi sono state fermate duemila persone positive al coronavirus all’aeroporto di Capodichino, al porto di Napoli e nelle stazioni, mentre altre mille sono state individuate dopo aver avuto contatti con passeggeri provenienti dall'estero. A riportare i dati è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale, durante una diretta Facebook da Battipaglia, ha affermato che “senza la nostra ordinanza oggi ci sarebbero tremila persone contagiate in giro per la regione”. La maggior parte dei positivi “era asintomatica ma contagiosa - ha proseguito -. Oggi filtriamo il più possibile. Chi non fa questo lavoro tra un mese dovrà chiudere le regioni e in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania”, ha sottolineato De Luca. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)