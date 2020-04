Su 1.762 tamponi esaminati ieri in Campania, 80 sono risultati positivi, portando il totale dei contagiati a quota 3.887. In totale sono 41.296 i tamponi eseguiti. Sono i dati resi noti dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Nel frattempo lutto a Terzigno dove è deceduta la scorsa notte Maria Rosaria Esposito, ostetrica originaria di Torre Annunziata. Comincia intanto da oggi la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500mila mascherine acquistate dalla Regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall'esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall'inizio della settimana prossima, poi, le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l'uso per tutti, all'esterno delle abitazioni, in vista dell'imminente Fase 2. La Regione, che ne acquisterà 3 milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

16:39 - Regione Campania distribuisce 500mila mascherine a farmacie

Comincia da oggi la distribuzione alle farmacie della regione delle prime 500mila mascherine acquistate dalla Regione Campania. Questo primo blocco, come da protocollo con Federfarma e Assofarma, sarà distribuito prioritariamente alle fasce deboli partendo dall'esenzione ticket, alle persone anziane, e a quelle che hanno terminato la quarantena. Dall'inizio della settimana prossima, poi, le mascherine saranno distribuite a tutte le 1.800 farmacie della Campania e, progressivamente, ai medici di famiglia, e quindi alle famiglie campane prima di renderne obbligatorio l'uso per tutti, all'esterno delle abitazioni, in vista dell'imminente Fase 2. La Regione, che ne acquisterà 3 milioni, ha già avuto la disponibilità da Poste Italiane alla consegna diretta delle mascherine nelle prossime settimane.

16:25 - Napoli, 15.517 beneficiari dei buoni spesa

Al termine delle verifiche, i cittadini napoletani beneficiari dei buoni spesa da erogare attraverso il fondo di solidarietà sono 15.517. L'amministrazione comunale ha respinto 2.714 domande sulle 18.231 richieste pervenute. Delle 2.714 domande respinte, 50 risultano rifiutate perché i richiedenti percepiscono il reddito di inclusione; 772 perché beneficiari di reddito di cittadinanza; in un caso la domanda è stata rigettata perché il richiedente percepisce entrambi i sussidi; 894 perché non c'era la residenza sul territorio cittadino; 355 le domande escluse perché nel nucleo familiare il buono era già stato richiesto da un altro componente della famiglia; 642 sono le domande respinte perché nella famiglia un componente è già titolare di Rei o Rdc.

16:13 - Napoli, Cappellano Cotugno: "Malati non perdano la fede"

"Ho incrociato lo sguardo di qualcuno che dal reparto di degenza veniva portato alla terapia semintensiva: avevano il casco, ho avuto con loro uno sguardo toccante, perché immagini che le persone che passano da una salute che va benino alla sub intensiva capiscono la precarietà della vita e il loro sguardo intende dire 'che succede ora?'". Così Padre Antonio Vellutino, francescano e cappellano dell'Ospedale infettivologico Cotugno di Napoli, racconta l'era del covid19 nell'ospedale principe per la cura del virus in Campania. Padre Antonio è al Cotugno da 16 anni, ma sta vivendo sicuramente la fase più intensa e difficile della sua esperienza. "Quegli sguardi - racconta oggi mentre attende l'arrivo del grande busto di San Gennaro donato da Lello Esposito all'Ospedale - mi hanno colpito e mi hanno dato anche angoscia. Però due persone di cui ho incrociato questo tipo di sguardo poi sono guarite". La vita nel Cotungo per il cappella è un incrocio di desideri e preghiere: "I pazienti - dice - sanno di essere in una situazione abbastanza grave e chiedono sostegno morale, psicologico, chiedono quando mi vedono una preghiera, una benedizione fatta anche simbolicamente attraverso il vetro. Sto sentendo molto mio in questo periodo anche il rapporto con il personale dell'ospedale, in particolare con le persone della direzione sanitaria: questa situazione ha sconvolto tutti, siamo a terra e con loro dopo tanti anni nell'emergenza ci siamo ritrovati a guardarci negli occhi, perché fa paura a tutti questa situazione e ci siamo ritrovati come amici e con la spiritualità che portiamo dentro per sostenerci insieme". Il rapporto dei pazienti con la fede, spiega Padre Antonio, "non è cambiato, in questo momenti di sconforto e paura la gente anche se ha poca frequenza con la fede è più presa. Tutti quelli che ho incontrato non li ho sentito lontani dalla fede o disperati o che si sono sentiti abbandonati". Con i pazienti e i sanitari il cappellano ha vissuto anche la Pasqua ai tempi del covid19: "Non potendo portare ramoscelli di ulivo e acqua santa nei reparti come faccio ogni anno, con gli infermieri e i capo servizio abbiamo passato in rassegna i reparti, facevo la benedizione davanti alle porte e poi ho benedetto l'acqua in modo che ognuno dei sanitari potesse portarla a casa dalle loro famiglie per un segno di benedizione da parte del capo famiglia".

16:02 - Denunciato dipendente comunale nel Salernitano

Doveva essere a casa a lavorare in modalità smart working, ma i carabinieri lo hanno sorpreso in un cantiere mentre riempiva un secchio con della ghiaia utilizzata per la costruzione. Un dipendente del Comune di Bellizzi (in provincia di Salerno), ma originario di Montecorvino Rovella, è stato arrestato dai militari con l'accusa di furto con scasso, truffa aggravata e violazione delle norme di contenimento Covid-19. Ieri mattina una pattuglia della stazione carabinieri di Montecorvino Rovella, nel transitare davanti al cantiere del Planetario, ha notato che la recinzione della struttura era divelta. Dai successivi controlli hanno scoperto che all'interno si era introdotto il 65enne, sorpreso mentre riempiva un secchio con la ghiaia. I militari nei pressi della vettura hanno trovato altri otto secchi pronti per essere riempiti. Ogni secchio potrebbe contenere fino a 15 chili di materiale. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo è un dipendente comunale in servizio a Bellizzi e che al momento del controllo avrebbe dovuto essere a casa al lavoro in modalità smart working, mentre invece era intento a svolgere piccoli lavori edili nel piazzale della sua abitazione. L'uomo dovrà rispondere di furto aggravato ai danni della ditta che svolge i lavori per il cantiere, truffa aggravata ai danni dell'amministrazione comunale di Bellizzi e inoltre dovrà pagare la multa che gli è stata inflitta per aver violato le norme anti-Covid.

15:27 - Ercolano, polizia dona aimenti a bisognosi

Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Portici - Ercolano hanno donato generi di prima necessità ai più indigenti. Con l'ausilio dei volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Ercolano, gli agenti hanno consegnato, questa mattina, pacchi con gli alimenti al sacerdote Pasquale Incoronato che dirige la Locanda di Emmaus, centro di pastorale giovanile da anni impegnato nel recupero di minori a rischio. Confezioni di pasta, riso, latte a lunga conservazione, bottiglie di olio e passate di pomodori sono state collocate nella Locanda di Emmaus per poi essere distribuite alle famiglie più indigenti. I volontari della Croce Rossa hanno fornito supporto logistico mettendo a disposizione degli agenti buste per la spesa e mezzi per il trasporto. L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività di solidarietà che, in questo periodo di emergenza coronavirus, vede impegnate in prima fila le forze dell'ordine a favore delle fasce deboli.

14:49 - Partiti test rapidi per coronavirus nel Casertano

Sono partiti a Parete (in provincia di Caserta) i test rapidi per accertare la presenza del coronavirus. Parete è il primo Comune del Casertano ad averli autorizzati con ordinanza del sindaco, mettendosi contro Asl e Regione Campania. Peraltro lo stesso ministero della Salute, che ne ha autorizzato la libera vendita nelle farmacie, ritiene tali test non del tutto attendibili. "L'Asl continua a praticarne pochi di tamponi - dice Pellegrino - ma noi sindaci, che ricordo siamo le massime autorità sanitarie nel comune, abbiamo comunque l'obbligo di tutelare chi è in prima linea; per questo abbiamo stanziato 10mila euro di fondi nostri per circa 600 test rapidi, e da ieri abbiamo iniziato a praticarli ai medici del territorio e ad alcuni agenti della Municipale; anch'io mi sono sottoposto al test. Tutti sono risultati negativi".

Inizialmente Pellegrino aveva autorizzato un laboratorio ubicato a Parete ad eseguire i test, ma poi lo ha messo in stand-by dopo l'altolà della Regione, che tre giorni fa ha chiesto un parere all'Istituto superiore di sanità sulla possibilità che anche i laboratori privati eseguano i test per il Covid-19; parere arrivato in senso positivo, per cui la Regione ha pubblicato ieri un bando aperto appunto ai laboratori privati che vogliano partecipare allo screening di massa. Ma intanto a Parete, dove c'è stato un solo contagiato poi guarito (si trattava di un medico donna), il sindaco va per la sua strada. E dall'Asl preferiscono non commentare. "Facessero ricorso al Tar se ritengono illegittima la mia ordinanza; ma per ora nessuno lo ha fatto", conclude Pellegrino.

14:45 - Sottosegretario alla Difesa: "Grande lavoro Esercito a Salerno"

"Con il potenziamento del dispositivo 'Strade Sicure' a Salerno veniamo incontro alle richieste dei sindaci delle amministrazioni locali per l'emergenza Covid-19. Laddove ci è stato richiesto siamo intervenuti aumentando il numero dei militari, 60 unità in più a Salerno e 115 nella piazza di Napoli, e dove necessario è stata anche rimodulata l'operazione per renderla ancora più aderente alle necessità contingenti. La risposta puntuale della Difesa in Campania, così come su tutto il territorio nazionale, è sotto gli occhi di tutti", scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. "Stiamo facendo un grande lavoro d'intesa con il Ministero dell'Interno e con le Prefetture che viene riconosciuto dai sindaci e dai cittadini", aggiunge Tofalo.

14:44 - Torre del Greco, 60enne muore 2 settimane dopo la madre

Continua a crescere il numero dei decessi legati al Coronavirus a Torre del Greco (in provincia di Napoli): a quattro giorni dalla Pasqua "nera" durante la quale si erano registrate tre vittime (tra le quali un medico contagiato e poi deceduto mentre era in Lombardia), c'è un nuovo morto tra i soggetti risultati positivi al Covid-19. Si tratta di G.D.R., persona che non aveva ancora compiuto 60 anni e che da ciò che si apprende soffriva di altre patologie pregresse. Tragica la sua storia: meno di due settimane fa l'uomo aveva perso l'anziana mamma, anche lei risultata positiva al Coronavirus. G.D.R. è la 18esima vittima da Covid-19 dall'inizio della pandemia.

13:16 - Giugliano, barbiere al lavoro: multa e locale sequestrato

A Giugliano, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di ieri la Polizia ha multato un barbiere che stava servendo alcuni clienti. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono entrati in una barberia in via Magellano, il cui ingresso principale era chiuso, e hanno trovato il titolare con quattro clienti. Tutti i presenti sono stati multati. Inoltre, il locale è stato sequestrato per la mancanza di un'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

12:59 - Pc a studenti disagiati dalla polizia locale di Napoli

Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno consegnato 25 computer portatili, messi a disposizione dal ministero dell'Istruzione con la formula del comodato d'uso gratuito, ad alunni dell'Istituto comprensivo statale Scudillo-Salvemini Centrale. I ragazzi beneficiari appartengono a famiglie meno agiate e che dunque avevano difficoltà nel praticare la didattica a distanza.

12:06 - Andava in bici, minorenne multata

Anche una ragazza che andava in bicicletta è incappata nei controlli sull'applicazione della normativa sull'epidemia da Coronavirus a Napoli. La ragazza, minorenne, è stata fermata da una pattuglia della polizia in piazza Europa, nel quartiere Vomero, poco dopo le 10:30, e multata.



11:58 - A San Giorgio a Cremano sostegno psicologico

Uno sportello di sostegno psicologico on line, gratuito, rivolto a quanti in questi giorni di isolamento domiciliare stanno

manifestando malumori o intendano ricevere informazioni sui servizi di cui possono godere come ad esempio bonus, la spesa a domicilio, il ritiro della pensione. Questa è l'iniziativa messa in campo da Assoutenti Campania e dall'associazione TAM - Tieni a Mente che da anni offre sostegno psicologico alle persone con difficoltà fisiche, emotive e sociali.

11:47 - Venduto a 14.400 euro in asta benefica dipinto street artist Jorit

E' stato battuto all'asta per 14.400 euro il dipinto dello street artist Jorit raffigurante Paolo Ascierto, il medico che ha curato i pazienti positivi a coronavirus con il tocilizumab, il farmaco anti-artrite. E' lo stesso street artist a comunicare che l'opera è stata venduta e che ad aggiudicarsela è stato un napoletano. Il ricavato dell'asta benefica, avvenuta online su Blindarte, è destinato all'ospedale Pascale di Napoli e alla Lombardia. "Sono contento che ad aggiudicarsi l'opera, dando un contributo concreto alla lotta di medici, infermieri e personale sanitario contro il Covid-19, sia un napoletano, Mario Morra - dice Jorit - che si occupa di turismo, un settore come molti altri duramente colpito da questa emergenza sociale e economica oltre che sanitaria. Segno che nessuno si salva da solo: ne usciremo solo comportandoci tutti finalmente da comunità". "Metà dell'importo è già stato versato al Pascale e la restante metà andrà alla Lombardia la regione maggiormente colpita - conclude - Grazie a Blindarte per aver reso possibile tutto questo".

11:44 - Morta dottoressa ricoverata a Napoli

Ancora una vittima per il Coronavirus tra il personale sanitario: è infatti deceduta la scorsa notte la dottoressa Maria Rosaria Esposito, ostetrica originaria di Torre Annunziata (Napoli) ma residente a Terzigno, nel Vesuviano. A renderlo noto è il sindaco della città oplontina Vincenzo Ascione, che in una nota sottolinea come il medico "era ricoverata presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli (Secondo Policlinico) dove, da circa un mese e mezzo, lottava contro il Coronavirus. La donna era affetta da altre patologie congenite". Il cordoglio del sindaco Vincenzo Ascione: "L'amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Maria Rosaria, ed in questo triste giorno è vicina a marito e figli, a cui vanno le più sentite condoglianze".

11:22 - Luigi de Magistris: "Paese in ginocchio, serve liquidità"

"Il paese è in ginocchio e se si lascia indietro anche solo un pezzettino non riparte. Le priorità sono dare liquidità a chi altrimenti non si rialza più e la sicurezza sanitaria". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che a Radio Crc ha aggiunto: "L'Italia è fatta di una filiera di piccole e medie imprese e ci sono settori come il turismo, la cultura, la ristorazione che andavamo molto forti soprattutto qui a Napoli e che si riprenderanno molto più tardi rispetto ad altri. Per questo motivo ci dobbiamo inventare nuove categorie per ripartire".

10:53 - Pasticcerie campane chiedono a Vincenzo De Luca di riaprire

Parte da Pompei la richiesta al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ad autorizzare le pasticcerie a riaprire le attività per la vendita di dolci con un sistema contingentato e controllato di entrata nei locali. A lanciare l'appello è Salvatore Gabbiano, membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani: "La nostra categoria è stata messa nell'angolo. Abbiamo i dipendenti a casa e molti rischiano di non aprire più. Per questo chiediamo al presidente De Luca se può verificare di farci aprire in modo controllato. Noi potremmo chiamare a turnazione i nostri dipendenti dando così ossigeno alle nostre attività". I pasticceri campani si affiancano così alla richiesta dei pizzaioli che propongono l'apertura delle attività con consegna a domicilio.

10:50 - Fuga in auto contromano per evitare i controlli anti-Covid

Per eludere i controlli legati all'emergenza Coronavirus si infila con l'auto in una strada nel senso inverso rispetto a quello consentito ma viene bloccato e arrestato dopo un inseguimento. È accaduto a Torre Annunziata, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale P.T. di 40 anni.



9:33 - Clienti ammassati in negozio, titolare multato nel Casertano

Non garantiva il rispetto delle distanze di sicurezza anti contagio: una sanzione da 400 euro è stata notificata dagli agenti del commissariato di Maddaloni (Caserta) al titolare di un esercizio commerciale del centro storico che consentiva ai suoi clienti di ammassarsi esponendo tutti a un elevato rischio di contagio.

7:03 - Altri 80 contagiati, in Campania 3.887 positivi

Su 1.762 tamponi esaminati ieri in Campania, 80 sono risultati positivi, portando il totale dei contagiati a quota 3.887. In totale sono 41.296 i tamponi eseguiti. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. L'ospedale Cotugno di Napoli ha esaminato 553 tamponi (38 positivi); l'ospedale Ruggi di Salerno ha esaminato 220 tamponi (5 positivi); l'ospedale Sant'Anna di Caserta ha esaminato 54 tamponi (nessuno positivo); l'ospedale Moscati di Avellino ha esaminato 174 tamponi (nessuno positivo); l'ospedale San Paolo di Napoli ha esaminato 80 tamponi (9 positivi); l'Azienda Universitaria Federico II ha esaminato 86 tamponi (3 positivi); l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha esaminato 410 tamponi (23 positivi); l'ospedale di Nola (Napoli) ha esaminato 31 tamponi (2 positivi); l'ospedale San Pio di Benevento ha esaminato 79 tamponi (nessuno positivo); l'ospedale di Eboli (Salerno) ha esaminato 75 tamponi (nessuno positivo).

Data ultima modifica 16 aprile 2020 ore 16:51