9:37 – De Magistris: “Istituire il reddito di quarantena”



"Il Governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. È necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte", questo il tweet del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

8:06 - 25 contagiati in una casa cura di Benevento

Sono 25 le persone, tra cui sanitari e pazienti, contagiati alla casa di cura “Villa Margherita” di Benevento. Questo è il risultato dei tamponi che qualche giorno fa la Asl di Benevento aveva fatto effettuare dopo alcune segnalazioni. A dare conferma della positività ai tamponi è lo stesso sindaco di Benevento Clemente Mastella. La direzione della struttura, si legge in una nota, conferma " che sono state adottate tutte le misure necessarie per cautelare sia i pazienti sia gli operatori e sia i cittadini e che la struttura continua a garantire, con ogni sforzo, adeguata assistenza e cure ai presenti in struttura".