Coronavirus Campania, De Luca: “1733 rientrati dal Nord in isolamento”

"Sono migliaia le persone rientrate. Ne abbiamo identificate 1733 che adesso sono in isolamento domiciliare. Se dovessimo avere, tra queste persone rientrate, una percentuale elevata di contagiati, sarebbe un problema", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Radio Crc. "Chiedo - ha aggiunto - a chi è rientrato con mezzi propri, in auto, di segnalare la propria presenza sul territorio". (LIVE)

De Luca: “Sovraccarico di lavoro per medici e infermieri”

"Una situazione preoccupante è quella dei medici, che mano mano si stanno contagiando: abbiamo 6 medici positivi alla Federico II. La situazione - ha aggiunto De Luca - rischia di aggravarsi nei prossimi giorni e c'è un evidente sovraccarico di lavoro per medici, infermieri e personale amministrativo. Cominciamo ad avere problemi anche da quel punto di vista. Al momento - ha spiegato il governatore - il quadro è questo: ieri sera contavamo 147 persone contagiate, quindi più 9 rispetto al giorno prima, 2 persone guarite, 44 in terapia intensiva".

Altri due laboratori per i tamponi

"Abbiamo avuto l'autorizzazione ad utilizzare altri due laboratori per i tamponi, quindi da oggi li esaminano anche il Moscati di Avellino e il Ruggi di Salerno, così da velocizzare ancora di più i tempi per individuare chi ha problemi. Attualmente - ha proseguito De Luca - l'unico laboratorio accreditato era quello dell'ospedale Cotugno che proseguirà e farà anche supervisione sugli altri due centri. Su questo dobbiamo essere estremamente attenti e avere prudenza: ho notizie che negli ultimi giorni ci sono laboratori privati che fanno tamponi il più delle volte a pagamento ai cittadini che lo richiedono. I tamponi vanno fatti con grande serietà e affidabili altrimenti rischiamo risultati fantasiosi". De Luca ha sottolineato anche l'improvvisa carenza di donatori di sangue: "La mancanza di sangue è una delle tematiche che più mi preoccupa, abbiamo 7 bambini, oggi, in attesa di un trapianto di midollo al Santobono e c'è poco sangue disponibile. Faccio un appello a donatori: che riprendano a donare sangue, non c'è nessuna preoccupazione nel farlo. Vedremo di mettere in campo anche un camper per far stare tutti più tranquilli, bisogna fare in modo che non ci sia una carenza di sangue".