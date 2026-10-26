Si chiude l’edizione 2026 del salone dedicato al motorismo storico che si è tenuto, come ormai consuetudine da diversi anni, a Bologna: in crescita la presenza di stranieri e di espositori esteri, confermato il successo in termini di visitatori e di interesse attorno all’evento che tornerà nel 2027

Auto e Moto d’Epoca da appuntamento al 2027. La 43esima edizione del salone dedicato al motorismo storico si è chiusa domenica 25 ottobre confermando il grande interesse attorno a questo evento, specialmente fuori dai confini nazionali. L’edizione 2026 ha infatti evidenziato una crescita di presenze sia di visitatori che di espositori esteri, con un pubblico proveniente da oltre 34 paesi e un aumento del 30% di coloro che hanno esposto e provengono da altri stati.

Il mercato delle auto classiche

Un trend di presenze e di partecipazione che conferma anche un dato positivo per il mercato dei veicoli classici, seppur in una situazione generalizzata di crisi del mercato dell’auto. Come spiegato dagli stessi organizzatori di Auto e Moto d’Epoca, l’interesse di collezionisti e appassionati si sta orientando sempre più verso la fascia medio alta, con il segmento sotto i 50.000 euro risente maggiormente delle difficoltà economiche.

Interesse per le moto

Importante anche la crescita degli spazi dedicati alle due ruote. Il comparto si è confermato in forte espansione, grazie anche ad un sentimento nostalgico che lega alcuni proprietari e appassionati alle moto in esposizione. Tra le tipologie più richieste spiccano le moto da cross e le 125, accanto alle sempre apprezzate MotoGP, capaci di richiamare l’interesse di collezionisti e appassionati.

Padova Only Classics e Auto e Moto d’Epoca 2027

Grazie ad una crescita generalizzata dell’evento, Intermeeting e Bologna Fiere Group guardano all’espansione con un nuovo evento organizzato a Padova, sede storica per Auto e Moto d’Epoca: qui si svolgerà infatti Padova Only Classics, in programma dal 26 al 28 febbraio 2027: la manifestazione sarà dedicata alle vetture e alle moto realizzate sino al 1977, focalizzandosi così su un segmento specializzato. Auto e Moto d’Epoca invece conferma e rilancia la sua presenza a Bologna con le date dell’edizione 2027 per l’evento, con la 44ª edizione, in programma dal 21 al 24 ottobre 2027.

La visione di Auto e Moto d’Epoca

“Oggi possiamo dire che Auto e Moto d’Epoca si conferma punto di riferimento europeo per il motorismo storico e vogliamo continuare a considerarla la più bella fiera d’Europa - ha spiegato Mario Carlo Baccaglini, Presidente di Intermeeting - ma una grande manifestazione non vive soltanto di numeri e di mercato: deve saper raccontare la storia dell’automobile, preservarne il patrimonio e trasmettere questa passione alle nuove generazioni. Perché, alla fine, a vincere è sempre la passione”.