A Roma Millennium Expo, 43esima edizione all'Ippodromo Capannelle

Appuntamento per il weekend del 17 e 18 ottobre con la manifestazione di auto, moto e ricambi d'epoca del Centro Sud che si svolge dal 1999 e che quest'anno si propone con un programma ancor più ricco, puntando sul connubio tra passione e tradizione

Torna il 17 e 18 ottobre a Roma in un rinnovato Ippodromo Capannelle, Millennium Expo, la più grande manifestazione di auto moto e ricambi d'epoca del Centro Sud, che quest'anno punta sul connubio tra passione e tradizione, cultura ed emozione.

L'esposizione

Tra aree coperte e scoperte, zone verdi e pavimentate, troveranno spazio club ed espositori di veicoli storici, insieme ad un ricco e completo settore di ricambi ed accessori per auto e moto, modellismo d'epoca e memorabilia.