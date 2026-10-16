A Roma Millennium Expo, 43esima edizione all'Ippodromo Capannelle

Appuntamento per il weekend del 17 e 18 ottobre con la manifestazione di auto, moto e ricambi d'epoca del Centro Sud che si svolge dal 1999 e che quest'anno si propone con un programma ancor più ricco, puntando sul connubio tra passione e tradizione
Torna il 17 e 18 ottobre a Roma in un rinnovato Ippodromo Capannelle, Millennium Expo, la più grande manifestazione di auto moto e ricambi d'epoca del Centro Sud, che quest'anno punta sul connubio tra passione e tradizione, cultura ed emozione.
L'esposizione
Tra aree coperte e scoperte, zone verdi e pavimentate, troveranno spazio club ed espositori di veicoli storici, insieme ad un ricco e completo settore di ricambi ed accessori per auto e moto, modellismo d'epoca e memorabilia.
Le iniziative speciali
80 anni di Piaggio VESPA, con Vespa Village, area riservata allo scooter più conosciuto del mondo e sfilata delle versioni più rappresentative ed importanti dal 1946 ad oggi.
120 anni di LANCIA, con concorso di eleganza monomarca riservato a dodici vetture del marchio torinese dagli anni 30 agli anni 90: dalla Astura alla Appia, dalla Gamma (che festeggia i 50 anni) alla Thema Ferrari
Millennium Story + 100 anni di Capannelle, una mostra fotografica delle 43 edizioni della manifestazione per raccontarne l'evoluzione, insieme ai 100 anni dell'ippodromo Capannelle.
Heritage Motorcycle District, grande spazio dedicato al motociclismo storico, con la partecipazione dei principali Moto Club e dei marchi più rappresentativi, come Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta, Honda.
Circuito off road: prove su fuoristrada d'epoca aperte a tutti. A cura della Federazione Italiana Fuoristrada.
Seminario scuola di restauro + Motostoria, un convegno tra esperti nel Club House.
Marilyn 100, intrattenimento speciale per celebrare il centenario della nascita di Marilyn Monroe, con sfilata a bordo di Vespa.
Contatti e biglietti
Si rinnova per tutti i Club federati la convenzione, con parcheggio riservato gratuito all'interno della Mostra per i proprietari di veicoli d’epoca.
Per info: www.millenniumexpo.it