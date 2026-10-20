Salone Parigi, Linktour presenta creative collection Alumi

Linktour Automobile al Salone dell'Auto di Parigi ha svelato tre nuove versioni del suo quadriciclo elettrico Alumi. Si tratta della ALUMI Creative Collection, con cui Linktour- marchio globale specializzato in veicoli a nuova energia progettati per una mobilità cittadina raffinata, importato e distribuito in Italia da ATFlow -interpreta la mobilità elettrica compatta attraverso tre espressioni della vita contemporanea.

ALUMI by SPINZI

Realizzata in collaborazione con lo studio milanese SPINZI STUDIO, questa special edition unisce mobilità d’avanguardia, design industriale ed estetica contemporanea degli interni. Non solo un semplice mezzo di trasporto, il quadriciclo elettrico è concepito come un rifugio ispirato all'architettura residenziale, con materiali selezionati, motivi geometrici circolari e una matericità piacevole al tatto. SPINZI STUDIO ha progettato in esclusiva anche i cerchi in lega di alluminio forgiato e il supporto per smartphone in alluminio, realizzato a mano. Il veicolo incarna un approccio intuitivo alla vita urbana: muoversi in città con agilità e precisione, offrendo al contempo uno spazio raffinato in cui fermarsi, rilassarsi e godersi il momento.

ALUMI in colorazione Atlas Blue

Prevista per il lancio commerciale nel 2027, la nuova livrea Atlas Blue prende nome dal Titano della mitologia greca che sosteneva la volta celeste. Il rimando crea un contrasto con le dimensioni ultra-compatte del veicolo. Atlas Blue ridefinisce la mobilità personale compatta come una vera e propria espressione di stile di vita: ridotta nelle dimensioni, ma senza limiti nella visione.

ALUMI VIA

ALUMI VIA amplia l'orizzonte di utilizzo del quadriciclo elettrico oltre i centri urbani, adattandosi a esplorazioni suburbane, weekend e avventure fuori porta. Attraverso un’estetica ispirata all’esplorazione, questa versione dimostra come la piattaforma possa aprire nuove opportunità per la mobilità del tempo libero oltre i confini metropolitani.

Grazie alla produzione circolare e alla filosofia “From Can to Car”, Linktour trasforma l'alluminio riciclato in una sofisticata architettura monoscocca leggera, fino al 45% più leggera rispetto alle piattaforme tradizionali in acciaio.

Inoltre garantisce agilità nella guida in città, connettività digitale fluida e libertà di espressione personale grazie alla personalizzabile Art Window. ALUMI ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Red Dot Award, l’iF Design Award, il German Design Award e il TITAN Brand Award.