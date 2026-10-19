Il suv compatto del marchio giapponese è protagonista di un aggiornamento che va a ritoccare soltanto alcuni elementi stilistici e va ad arricchire l’offerta commerciale. Per scoprire il MY2027, la casa automobilistica nipponica ha scelto una prova su strada diversa dal solito, con un Epic Drive nell’entroterra dell’Albania, da Tirana verso il confine con la Grecia. Ecco il test drive al volante di nuova Mazda CX-30
Una connessione naturale tra vettura e guidatore. In una parola, per Mazda, Jimba Ittai. Una connessione che a bordo di CX-30 viene declinata anche in termini di versatilità e comfort. Una connessione che si può sperimentare solo mettendosi al volante lungo un percorso così vario come quello di questo test drive nell’entroterra albanese o meglio epic drive come l’ha definito il marchio di Hiroshima.
Le novità del MY2027
Per il 2027 la nuova Mazda CX-30 non stravolge la ricetta vincente di questo best seller, con interventi stilistici e tecnologici mirati che arricchiscono l’offerta di gamma. Come ad esempio le nuove barre sul tetto o le tinte Aero Grey e Zinc Green. Queste due tonalità si aggiungono così alle altre colorazioni Mazda Soul Red Crystal e Machine Grey, oltre a Polymetal Grey, Deep Crystal Blue, Platinum Quartz, Snowflake White Pearl, Arctic White e Jet Black.
Gli interni
In abitacolo invece si punta tutto sul confort, con nuove soluzioni di illuminazione ambientale, finiture con tessuto grigio scuro, cuciture a contrasto, pelle nera come in questo caso o anche un rivestimento in Denim più chiaro. A seconda degli allestimenti poi, arrivano anche i sedili ventilati. Sul Model Year 2027, la console centrale e alcuni elementi dell’abitacolo adottano finiture più raffinate e materiali aggiornati, elevando ulteriormente la qualità e l’atmosfera degli interni.
La gamma motori di Mazda CX-30 2027
Quello che non cambia invece è l’offerta dei motori, con CX-30 che viene spinta sempre dal 2.5 e-Skyactiv G da 140 CV con cambio manuale o automatico e la trazione integrale oppure il 2.0 e-Skyactiv X da 186 CV, sempre con la possibilità di scegliere tra le due tipologie di trasmissione e in questo caso anche tra la trazione posteriore e quella integrale. Il sistema MHEV a 24 V recupera energia durante la decelerazione e la utilizza per supportare il funzionamento del veicolo. Il sistema Mazda M Hybrid consente inoltre di prolungare i periodi di spegnimento del motore, ad esempio durante l’attesa ai semafori. Il generatore -starter integrato azionato a cinghia (ISG) costituisce il cuore del sistema: converte in energia elettrica l’energia cinetica recuperata durante la decelerazione e la immagazzina in una batteria agli ioni di litio con capacità di 600 kJ. Un c onvertitore CC -CC adegua quindi l’energia alla tensione necessaria e la distribuisce agli equipaggiamenti del veicolo.
Come va Mazda CX-30 2027
La tecnologia messa a punto da Mazda consente sull’e-Skyactiv G la disattivazione dei cilindri nelle situazioni di carico minore. La guida risulta essere sempre fluida, con una buona erogazione di coppia mentre il sistema ibrido rende sempre piacevole la guida supportando il propulsore endotermico. Per i quasi 600 km di al volante di CX-30 abbiamo così potuto sperimentare una guida che mette subito a proprio agio grazie alle doti dinamiche di questa vettura: curva dopo curva si apprezza la comodità dell’abitacolo, il silenzio della marcia e la buona taratura di sterzo e sospensioni. Si poteva forse fare qualcosa di più nell’innesto delle marce, specialmente con la vettura più sollecitata ma non ci sono troppi strappi.
Tecnologie di bordo
Sul MY2027 migliora poi anche la sicurezza grazie ad un sistema di franta di emergenza evoluto. E a proposito di tecnologia, il monitor a 360° disponibile si arricchisce di un’ulteriore funzione di visualizzazione See -through, che migliora la visibilità attorno al veicolo e favorisce manovre più sicure negli ambienti complessi.
Prezzo e allestimenti
La gamma comprende gli allestimenti Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi ai quasi si aggiungono le versioni speciali Ad’vantage, Homura, Makoto e Takumi Plus. Il prezzo parte da 28.850 euro. Mazda CX-30 si conferma così un suv versatile, per affrontare le esigenze quotidiane ma anche per i viaggi più lunghi, senza rinunciare come sapere al piacere di guida.