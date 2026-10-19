Il suv compatto del marchio giapponese è protagonista di un aggiornamento che va a ritoccare soltanto alcuni elementi stilistici e va ad arricchire l’offerta commerciale. Per scoprire il MY2027, la casa automobilistica nipponica ha scelto una prova su strada diversa dal solito, con un Epic Drive nell’entroterra dell’Albania, da Tirana verso il confine con la Grecia. Ecco il test drive al volante di nuova Mazda CX-30

Per il 2027 la nuova Mazda CX-30 non stravolge la ricetta vincente di questo best seller, con interventi stilistici e tecnologici mirati che arricchiscono l’offerta di gamma. Come ad esempio le nuove barre sul tetto o le tinte Aero Grey e Zinc Green. Queste due tonalità si aggiungono così alle altre colorazioni Mazda Soul Red Crystal e Machine Grey, oltre a Polymetal Grey, Deep Crystal Blue, Platinum Quartz, Snowflake White Pearl, Arctic White e Jet Black.

Una connessione naturale tra vettura e guidatore. In una parola, per Mazda, Jimba Ittai. Una connessione che a bordo di CX-30 viene declinata anche in termini di versatilità e comfort. Una connessione che si può sperimentare solo mettendosi al volante lungo un percorso così vario come quello di questo test drive nell’entroterra albanese o meglio epic drive come l’ha definito il marchio di Hiroshima.

Gli interni

In abitacolo invece si punta tutto sul confort, con nuove soluzioni di illuminazione ambientale, finiture con tessuto grigio scuro, cuciture a contrasto, pelle nera come in questo caso o anche un rivestimento in Denim più chiaro. A seconda degli allestimenti poi, arrivano anche i sedili ventilati. Sul Model Year 2027, la console centrale e alcuni elementi dell’abitacolo adottano finiture più raffinate e materiali aggiornati, elevando ulteriormente la qualità e l’atmosfera degli interni.

La gamma motori di Mazda CX-30 2027

Quello che non cambia invece è l’offerta dei motori, con CX-30 che viene spinta sempre dal 2.5 e-Skyactiv G da 140 CV con cambio manuale o automatico e la trazione integrale oppure il 2.0 e-Skyactiv X da 186 CV, sempre con la possibilità di scegliere tra le due tipologie di trasmissione e in questo caso anche tra la trazione posteriore e quella integrale. Il sistema MHEV a 24 V recupera energia durante la decelerazione e la utilizza per supportare il funzionamento del veicolo. Il sistema Mazda M Hybrid consente inoltre di prolungare i periodi di spegnimento del motore, ad esempio durante l’attesa ai semafori. Il generatore -starter integrato azionato a cinghia (ISG) costituisce il cuore del sistema: converte in energia elettrica l’energia cinetica recuperata durante la decelerazione e la immagazzina in una batteria agli ioni di litio con capacità di 600 kJ. Un c onvertitore CC -CC adegua quindi l’energia alla tensione necessaria e la distribuisce agli equipaggiamenti del veicolo.