La casa automobilistica tedesca ha svelato in anteprima mondiale a Stoccarda il primo modello sport utility ad alte prestazioni interamente sviluppato ad Affalterbach. Tre versioni di powertrain e due tagli batteria con potenze fino a 860 kW e autonomia fino a 700 km, con ricarica rapida a 710 kW in DC. La nuova Mercedes AMG GT SUV arriverà su strada nel 2027

Lunga 5,08 metri e con un passo di 3,04 metri, il nuovo modello a ruote alte della casa automobilistica tedesca mantiene un’impostazione da vera GT pur con una carrozzeria da suv: le proporzioni sono atletiche, con una linea del tetto bassa, al frontale c’è un’ampia griglia con listelli metallici che può essere anche retroilluminata e al centro trova posto ovviamente la Stella. Anche questa, in opzione, può essere illuminata. I gruppi ottici richiamano il singolo di Mercedes e al posteriore hanno una disposizione con tre elementi, incastonati in un pannello in nero lucido.

Tecnologia

La posizione di guida è ribassata, con una plancia focalizzata sul guidatore. L’MBUX di nuova generazione ha un doppio schermo orientato, con quadro strumenti da 10,2’’ e touch centrale da 14’’ mentre davanti al passeggero si può avere un altro schermo sempre delle stesse dimensioni. L’infotainment include poi alcune schermate dedicate al monitoraggio delle performance in tempo reale. A questo proposito infatti troviamo la sezione AMG Performance che mostra in maniera immediata i dati relativi a potenza, flussi energetici, aerodinamica, temperature e dinamica del veicolo. Per l’utilizzo in pista invece c’è l’AMG TRACK Pace, con la possibilità di registrare oltre 80 parametri della vettura alla velocità di dieci volte al secondo e analizzare tempi sul giro, accelerazioni, frenate e traiettorie.

Interni sportivi

L’ambiente ha un’impostazione sportiva anche nelle finiture, con accenti in rosso sugli interni delle portiere grazie alle cuciture a contrasto sul motivo trapuntato ma anche per le sedute e la plancia. Il tunnel centrale è impreziosito da un effetto carbonio e oltre a porta bicchieri e comandi ha anche una doppia piastra per la ricarica wireless degli smartphone. Completa le dotazioni esclusive anche il tetto panoramico Sky Control che può essere più o meno trasparente e include anche effetti luminosi specifici AMG. Tra gli optional troviamo poi anche il sistema audio Burmester 4D per un’esperienza sonora immersiva.

Powertrain, batteria e autonomia

Al lancio la nuova Mercedes AMG GT SUV arriverà sul mercato in versione 53, con powertrain da 400 kW, 544 CV grazie a due motori. La batteria ad alto voltaggio attinge a piene mani dall’esperienza in F1 e in questo caso è da 108 kWh ma è disponibile anche da 128 kWh per le versioni 55 e 63 che hanno invece una powertrain a tre motori a flusso assiale da 600 kW, 816 CV oppure 860 kW, 1.169 CV. In quest’ultimo caso lo 0-100 si consuma in soli 2,5 secondi, L’autonomia può invece arrivare fino a 700 km con ricarica in DC addirittura fino a 710 kW per recuperare in 10 minuti fino a 450 km del range di percorrenza. Per coinvolgere maggiormente il guidatore, è stato introdotto il programma AMG FORCE Sport+ che riproduce il sound dei motori AMG V8 sulle GT 63 e GT 55 e quello dei sei cilindri sulla GT 53. Il marchio tedesco ha utilizzato suoni che derivano da registrazioni reali effettuate sulle vetture di riferimento, anziché da una semplice generazione sintetica.