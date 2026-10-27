Gli specchietti retrovisori non permettono di controllare tutto quello che accade intorno all'automobile. Gli angoli ciechi rappresentano un rischio soprattutto durante i cambi di corsia, i sorpassi e le svolte. Come ridurli e quali sistemi elettronici aiutano a evitare gli incidenti

Un'automobile che scompare improvvisamente dagli specchietti retrovisori, una motocicletta che si avvicina durante un cambio di corsia oppure un ciclista nascosto dalla carrozzeria mentre si affronta una svolta. Sono situazioni che possono provocare incidenti anche quando il conducente è convinto di avere controllato correttamente la strada. Il problema è rappresentato dagli angoli ciechi, porzioni dello spazio intorno al veicolo che non risultano visibili direttamente o attraverso gli specchietti. Un limite che riguarda tutte le automobili, indipendentemente dalle dimensioni, e che diventa particolarmente pericoloso nel traffico cittadino e in autostrada. Una corretta regolazione dei retrovisori permette di ridurre queste zone, mentre i sistemi elettronici di monitoraggio dell'angolo cieco offrono un aiuto supplementare, senza sostituire l'attenzione di chi guida.

Cos'è l'angolo cieco dell'auto e dove si trova

L'angolo cieco, chiamato anche punto cieco o blind spot, è una zona intorno all'automobile che il conducente non riesce a osservare utilizzando normalmente gli specchietti retrovisori e guardando attraverso i finestrini. Le aree più conosciute si trovano lateralmente, in particolare ai lati della parte posteriore della vettura. In queste posizioni un altro veicolo può uscire dal campo visivo dello specchietto esterno senza essere ancora direttamente visibile attraverso il finestrino. Il problema interessa soprattutto motociclette e scooter, che per le dimensioni ridotte possono risultare difficili da individuare. Esistono però anche zone cieche nella parte anteriore dell'automobile. I montanti del parabrezza possono nascondere temporaneamente pedoni, ciclisti e altri veicoli, soprattutto quando si affronta un incrocio. Anche la forma del cofano influisce sulla visibilità degli ostacoli immediatamente davanti alla vettura, un aspetto particolarmente importante sui modelli con carrozzeria alta e voluminosa. Nella parte posteriore, invece, il lunotto, i montanti e l'altezza della carrozzeria possono limitare la visuale durante le manovre di parcheggio. Telecamere e sensori aiutano a controllare queste aree, ma non eliminano completamente il rischio.

Perché gli angoli ciechi sono pericolosi durante la guida

Una delle situazioni più frequenti riguarda il cambio di corsia in autostrada. Un automobilista controlla lo specchietto laterale, non vede veicoli in arrivo e inizia a spostarsi. Nello stesso momento, però, un'altra vettura potrebbe trovarsi nell'angolo cieco, con il rischio di una collisione laterale. Il pericolo aumenta quando i veicoli procedono a velocità differenti, come nel caso di una motocicletta che si avvicina rapidamente da dietro. Anche l'immissione in autostrada richiede particolare attenzione, perché la presenza di più corsie e veicoli in movimento rende necessario controllare contemporaneamente diversi punti.

In città il problema riguarda soprattutto le svolte e gli incroci. Prima di girare a destra, ad esempio, un conducente potrebbe non accorgersi di una bicicletta che procede sul lato della vettura. L'angolo cieco può inoltre nascondere un pedone durante una manovra a bassa velocità. Un altro rischio si presenta quando si apre la portiera di un'auto parcheggiata. Un ciclista che sopraggiunge potrebbe essere difficilmente visibile se il conducente si limita a un controllo rapido dello specchietto.