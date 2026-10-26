Dormire in macchina, quando si può fare e cosa dice Codice Strada

Riposare o trascorrere la notte all'interno di un'auto non è vietato dalla legge italiana, ma bisogna rispettare le regole sulla sosta e le eventuali ordinanze locali. Ecco dove è consentito, quali sono le differenze rispetto al campeggio e quando si rischia una multa
Un lungo viaggio in autostrada, la stanchezza che si fa sentire oppure la necessità di trascorrere una notte fuori casa senza prenotare un albergo. Dormire in macchina è una soluzione alla quale ricorrono diversi automobilisti, ma non sempre è chiaro se sia consentito dalla legge. Il Codice della strada non prevede un divieto generale di dormire all'interno di un'automobile e, in linea di principio, è possibile farlo quando il veicolo è parcheggiato regolarmente. La situazione cambia però in presenza di ordinanze comunali, limitazioni alla sosta oppure quando il pernottamento assume le caratteristiche di un campeggio. Particolare attenzione va prestata anche alle aree di servizio autostradali, dove esistono regole specifiche sulla permanenza dei veicoli.
Dormire in macchina è legale? Cosa dice il Codice della strada
Il riferimento principale è l'articolo 157 del Codice della strada, che disciplina l'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli. La norma definisce la sosta come una sospensione della marcia protratta nel tempo, durante la quale il conducente può anche allontanarsi dall'automobile. Non viene stabilito alcun divieto relativo alla presenza di persone addormentate nell'abitacolo. Di conseguenza, riposare sui sedili di una vettura regolarmente parcheggiata non costituisce, di per sé, un'infrazione. Non esiste nemmeno una disposizione nazionale che stabilisca un numero massimo di ore durante le quali si possa dormire in automobile. Questo non significa poter scegliere liberamente qualsiasi luogo. La vettura deve essere parcheggiata dove la sosta è consentita, rispettando eventuali limiti di orario, divieti e prescrizioni della segnaletica. Se ci si ferma in un parcheggio a pagamento, bisogna inoltre corrispondere la tariffa prevista. La distinzione riguarda principalmente il luogo e le modalità della sosta, non il fatto che il conducente sia sveglio oppure addormentato.
Dove si può dormire in macchina e quando è vietato
In generale è possibile riposare all'interno dell'automobile nei parcheggi pubblici e lungo le strade dove la sosta è regolarmente consentita. L'assenza di divieti specifici permette di utilizzare il veicolo per una pausa, anche prolungata, purché vengano rispettate le disposizioni locali. I Comuni possono però introdurre limitazioni attraverso apposite ordinanze. È il caso di alcune località turistiche, soprattutto nei territori costieri e montani, dove durante determinati periodi dell'anno vengono regolamentati il campeggio libero, il pernottamento nei veicoli e l'utilizzo notturno di alcune aree di parcheggio.
Bisogna quindi verificare la segnaletica presente e le ordinanze in vigore. Un parcheggio aperto durante il giorno, ad esempio, potrebbe prevedere limitazioni nelle ore notturne oppure essere riservato a determinate categorie di veicoli. Anche le aree private richiedono attenzione. Nei parcheggi di centri commerciali, supermercati e altre proprietà private aperte al pubblico possono essere applicati regolamenti che limitano la permanenza dei veicoli. Su un terreno privato, invece, il consenso del proprietario non rende automaticamente consentita un'attività di campeggio eventualmente vietata dalle disposizioni regionali o comunali.
Dormire in auto e campeggio libero, quali sono le differenze
Uno degli aspetti più delicati riguarda la distinzione tra una normale sosta e un'attività di campeggio. Dormire all'interno di un'automobile, mantenendo il veicolo regolarmente parcheggiato e senza occupare altro spazio, non equivale automaticamente a campeggiare. La situazione può cambiare quando vengono sistemati all'esterno tavoli, sedie, tende, verande o altre attrezzature destinate a organizzare una permanenza prolungata. In questi casi possono trovare applicazione le normative regionali e comunali sul campeggio libero. Il Codice della strada affronta espressamente la questione nell'articolo 185, dedicato alle autocaravan. La disposizione stabilisce che la sosta di un camper, dove consentita, non costituisce campeggio se il veicolo poggia sul terreno soltanto con le ruote, non produce scarichi diversi da quelli del propulsore e non occupa uno spazio superiore al proprio ingombro. La norma riguarda specificamente le autocaravan e non può essere automaticamente estesa alle normali automobili. Rimane però importante per comprendere la distinzione tra un veicolo parcheggiato e l'utilizzo di uno spazio pubblico come area di campeggio. Le regole possono inoltre cambiare da una regione all'altra. In Emilia-Romagna, ad esempio, l'articolo 41 della legge regionale 16 del 2004 disciplina il divieto di campeggio libero, prevedendo alcune eccezioni. Per chi intende trascorrere più notti nello stesso luogo, la verifica della normativa locale diventa quindi particolarmente importante.
Dormire in macchina in autostrada e nelle aree di servizio
Le aree di servizio autostradali rappresentano uno dei luoghi più utilizzati dagli automobilisti che hanno bisogno di riposare durante un viaggio. È possibile fermarsi negli spazi destinati al parcheggio e concedersi una pausa prima di riprendere la marcia. L'articolo 175 del Codice della strada stabilisce però che nelle aree di servizio, nei parcheggi e nelle altre pertinenze autostradali non è consentito lasciare il veicolo in sosta per più di 24 ore. Fanno eccezione i parcheggi riservati agli alberghi presenti nell'ambito autostradale e le altre aree analogamente attrezzate. Lo stesso articolo vieta il campeggio nelle pertinenze autostradali, salvo nelle zone espressamente destinate a questa attività. Un breve riposo all'interno dell'automobile regolarmente parcheggiata è quindi una situazione differente dall'allestimento di una sistemazione per trascorrere più giorni. È invece vietato utilizzare la corsia di emergenza per fermarsi a dormire. L'articolo 176 consente la sosta in queste zone soltanto in situazioni di emergenza, come un guasto al veicolo o un malessere degli occupanti, e per il tempo strettamente necessario a superare il problema, comunque non oltre tre ore. Se durante un viaggio compare una forte sonnolenza, è, quindi, opportuno raggiungere la prima area di servizio o un parcheggio sicuro, evitando di proseguire in condizioni di stanchezza.
Si può dormire in macchina con il motore acceso?
Un'altra questione riguarda l'utilizzo del riscaldamento o dell'aria condizionata durante la notte. L'articolo 157 del Codice della strada prevede che durante la sosta il motore debba essere spento. Il comma 7-bis vieta, inoltre, espressamente di mantenere acceso il propulsore durante la sosta allo scopo di utilizzare l'impianto di climatizzazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 223 e 444 euro. Il divieto interessa quindi anche chi decide di trascorrere alcune ore in auto lasciando il motore acceso per riscaldare o raffreddare l'abitacolo. Esiste inoltre un problema di sicurezza. Lasciare funzionare un motore termico durante il sonno, soprattutto in garage, parcheggi sotterranei o ambienti poco ventilati, può provocare un pericoloso accumulo di monossido di carbonio. Anche all'aperto è opportuno evitare di dormire con il motore acceso, verificando che le prese d'aria e lo scarico non siano ostruiti.
Dormire in macchina dopo aver bevuto alcol, cosa si rischia
Una situazione particolare riguarda chi decide di dormire nella propria automobile dopo aver consumato bevande alcoliche, per evitare di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Il semplice fatto di trovarsi all'interno di un veicolo parcheggiato non dimostra automaticamente una violazione dell'articolo 186 del Codice della strada. La valutazione dipende però dalle circostanze e dall'eventuale possibilità di ricondurre la situazione a una precedente condotta di guida. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza 39736 del 2025, precisando che la presenza di una persona in stato di ebbrezza a bordo di un'automobile ferma, anche con motore acceso, non è da sola sufficiente a dimostrare una condotta di guida. Occorrono elementi che consentano di accertare una precedente circolazione o una fermata riconducibile alla guida. La distinzione non costituisce comunque un'autorizzazione a mettersi al volante dopo aver bevuto. Per evitare problemi è necessario non utilizzare il veicolo finché non si è nuovamente nelle condizioni psicofisiche richieste dalla legge.
Dormire in auto, quali sono le multe previste in caso di violazioni
Non esiste una multa specifica per il semplice fatto di dormire in macchina. Le sanzioni dipendono dall'eventuale violazione delle norme sulla sosta, dai divieti di campeggio o dalle altre prescrizioni applicabili al luogo nel quale si trova il veicolo.
L'articolo 157 prevede generalmente sanzioni da 42 a 173 euro per la violazione delle disposizioni sulla fermata e sulla sosta, mentre l'articolo 158 contempla importi differenti a seconda dell'infrazione. Per alcune violazioni, come il parcheggio sui marciapiedi o sugli attraversamenti pedonali, la multa per le automobili è compresa tra 87 e 344 euro.
In autostrada, il campeggio al di fuori delle aree consentite comporta una sanzione da 42 a 173 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 175. Le eventuali violazioni delle normative regionali e delle ordinanze locali possono invece comportare ulteriori sanzioni, i cui importi dipendono dalle disposizioni applicabili. Il superamento del limite di 24 ore di sosta nelle aree autostradali può inoltre comportare la rimozione del veicolo.
Come dormire in macchina in sicurezza
Prima di trascorrere alcune ore all'interno dell'automobile è importante scegliere un parcheggio autorizzato, preferibilmente illuminato e non isolato. Le aree di servizio attrezzate costituiscono generalmente una soluzione più adatta rispetto alle piazzole lungo la strada.
Durante la notte è consigliabile lasciare il motore spento, mantenere una ventilazione adeguata ed evitare l'utilizzo di fornelli, stufe a combustione o altri apparecchi che potrebbero produrre gas pericolosi. Anche le temperature estreme rappresentano un rischio, soprattutto quando si dorme in un abitacolo esposto al sole oppure durante una notte particolarmente fredda. Per chi utilizza spesso l'automobile per brevi pernottamenti, alcuni accessori come materassini sagomati e oscuranti possono migliorare il comfort, senza modificare le caratteristiche di omologazione del veicolo. Eventuali oggetti trasportati devono essere sistemati in modo da non diventare pericolosi durante la marcia. Riposare prima di ripartire è particolarmente importante nei viaggi lunghi. L'ACI raccomanda di fermarsi ai primi segnali di sonnolenza e ricorda che anche un sonnellino di 15-20 minuti può contribuire a recuperare attenzione. Se la stanchezza persiste, però, una breve pausa non sostituisce un riposo adeguato.