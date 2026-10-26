Dormire in macchina, quando si può fare e cosa dice Codice Strada

Riposare o trascorrere la notte all'interno di un'auto non è vietato dalla legge italiana, ma bisogna rispettare le regole sulla sosta e le eventuali ordinanze locali. Ecco dove è consentito, quali sono le differenze rispetto al campeggio e quando si rischia una multa

Un lungo viaggio in autostrada, la stanchezza che si fa sentire oppure la necessità di trascorrere una notte fuori casa senza prenotare un albergo. Dormire in macchina è una soluzione alla quale ricorrono diversi automobilisti, ma non sempre è chiaro se sia consentito dalla legge. Il Codice della strada non prevede un divieto generale di dormire all'interno di un'automobile e, in linea di principio, è possibile farlo quando il veicolo è parcheggiato regolarmente. La situazione cambia però in presenza di ordinanze comunali, limitazioni alla sosta oppure quando il pernottamento assume le caratteristiche di un campeggio. Particolare attenzione va prestata anche alle aree di servizio autostradali, dove esistono regole specifiche sulla permanenza dei veicoli.

Dormire in macchina è legale? Cosa dice il Codice della strada

Il riferimento principale è l'articolo 157 del Codice della strada, che disciplina l'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli. La norma definisce la sosta come una sospensione della marcia protratta nel tempo, durante la quale il conducente può anche allontanarsi dall'automobile. Non viene stabilito alcun divieto relativo alla presenza di persone addormentate nell'abitacolo. Di conseguenza, riposare sui sedili di una vettura regolarmente parcheggiata non costituisce, di per sé, un'infrazione. Non esiste nemmeno una disposizione nazionale che stabilisca un numero massimo di ore durante le quali si possa dormire in automobile. Questo non significa poter scegliere liberamente qualsiasi luogo. La vettura deve essere parcheggiata dove la sosta è consentita, rispettando eventuali limiti di orario, divieti e prescrizioni della segnaletica. Se ci si ferma in un parcheggio a pagamento, bisogna inoltre corrispondere la tariffa prevista. La distinzione riguarda principalmente il luogo e le modalità della sosta, non il fatto che il conducente sia sveglio oppure addormentato.

Dove si può dormire in macchina e quando è vietato

In generale è possibile riposare all'interno dell'automobile nei parcheggi pubblici e lungo le strade dove la sosta è regolarmente consentita. L'assenza di divieti specifici permette di utilizzare il veicolo per una pausa, anche prolungata, purché vengano rispettate le disposizioni locali. I Comuni possono però introdurre limitazioni attraverso apposite ordinanze. È il caso di alcune località turistiche, soprattutto nei territori costieri e montani, dove durante determinati periodi dell'anno vengono regolamentati il campeggio libero, il pernottamento nei veicoli e l'utilizzo notturno di alcune aree di parcheggio.

Bisogna quindi verificare la segnaletica presente e le ordinanze in vigore. Un parcheggio aperto durante il giorno, ad esempio, potrebbe prevedere limitazioni nelle ore notturne oppure essere riservato a determinate categorie di veicoli. Anche le aree private richiedono attenzione. Nei parcheggi di centri commerciali, supermercati e altre proprietà private aperte al pubblico possono essere applicati regolamenti che limitano la permanenza dei veicoli. Su un terreno privato, invece, il consenso del proprietario non rende automaticamente consentita un'attività di campeggio eventualmente vietata dalle disposizioni regionali o comunali.