Gomme invernali 2026, quando scatta l'obbligo e le sanzioni

Dal 15 ottobre è possibile effettuare il cambio degli pneumatici, mentre l'obbligo sulle strade interessate dalle ordinanze partirà generalmente il 15 novembre. Multe fino a 344 euro per chi non rispetta le prescrizioni. Ecco le regole per gomme invernali, quattro stagioni e catene da neve

È già tempo di pensare al cambio delle gomme invernali, anche se per l'entrata in vigore dell'obbligo manca ancora quasi un mese. Dal 15 ottobre 2026 gli automobilisti possono montare gli pneumatici invernali usufruendo anche della deroga stagionale sull'indice di velocità, mentre dal 15 novembre scatteranno le prescrizioni sulla maggior parte delle strade interessate. Attenzione però, perché non esiste un obbligo valido indistintamente su tutto il territorio nazionale e alcune tratte prevedono scadenze anticipate. Per essere in regola non è inoltre indispensabile sostituire gli pneumatici estivi, visto che il Codice della strada ammette anche l'utilizzo di catene da neve o dispositivi equivalenti.

Gomme invernali 2026, quando scatta l'obbligo

Il calendario di riferimento è stabilito dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013, che individua nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile la stagione nella quale gli enti proprietari delle strade possono imporre le dotazioni invernali. Per la stagione 2026-2027 l'obbligo scatterà quindi generalmente il 15 novembre 2026 e terminerà il 15 aprile 2027. Le prescrizioni riguardano le strade interessate da specifiche ordinanze, riconoscibili attraverso l'apposita segnaletica. Tra queste figurano numerosi tratti autostradali, strade statali, provinciali e comunali. L'obbligo resta valido anche nelle giornate di sole e in assenza di precipitazioni nevose. Le amministrazioni e i concessionari possono tuttavia prevedere periodi differenti in relazione alle condizioni climatiche e alle caratteristiche delle strade. Sulla rete di Autostrade per l'Italia, ad esempio, alcuni tratti della A1 Milano-Napoli, compresa la Direttissima, prevedono l'obbligo già dal 1° novembre. Prima di affrontare un viaggio, soprattutto nelle zone montane, è quindi opportuno verificare le ordinanze relative al percorso.

Gomme invernali o catene da neve, cosa prevede la legge

La normativa italiana lascia agli automobilisti due possibilità. La prima consiste nel montare pneumatici invernali omologati, mentre la seconda permette di mantenere le gomme estive purché si abbiano a bordo catene da neve compatibili con gli pneumatici e con le caratteristiche del veicolo. Le catene devono essere della misura corretta e, quando le condizioni della strada ne richiedono l'utilizzo, vanno installate almeno sulle ruote motrici, seguendo le indicazioni del costruttore. La presenza della trazione integrale non esonera dall'obbligo delle dotazioni invernali. Sono ammesse anche le cosiddette calze da neve, purché conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, recepita dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2023. Questi dispositivi tessili possono sostituire le tradizionali catene metalliche, ma è necessario verificarne l'omologazione e la compatibilità con la vettura.