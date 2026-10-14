Abbiamo visto a Bayreuth, in Baviera, la nuova Platinum S-Line, quattro seggiolini progettati per accompagnare il bambino dalla nascita fino a circa 12 anni. Airbag integrato, scocche ad assorbimento di energia, protezioni laterali, poggiatesta reclinabili e un'unica piattaforma modulare: l'obiettivo è intervenire non soltanto sulla protezione in caso di incidente ma anche sui possibili errori nell'utilizzo quotidiano. Alla presentazione anche il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg