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Airbag integrato nel seggiolino: Cybex reinventa la sicurezza in auto per i bambini

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Abbiamo visto a Bayreuth, in Baviera, la nuova Platinum S-Line, quattro seggiolini progettati per accompagnare il bambino dalla nascita fino a circa 12 anni. Airbag integrato, scocche ad assorbimento di energia, protezioni laterali, poggiatesta reclinabili e un'unica piattaforma modulare: l'obiettivo è intervenire non soltanto sulla protezione in caso di incidente ma anche sui possibili errori nell'utilizzo quotidiano. Alla presentazione anche il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg

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