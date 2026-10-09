Sanzioni USA a CPI, sostegno da 8 paesi fra cui l'Italia

Washington annuncia sanzioni contro la Cpi definendolo 'un tribunale canaglia'. Scontro con l'Ue. L'Italia e altri sette Paesi firmano un documento comune ribandendo 'incrollabile sostegno alla Corte'.
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