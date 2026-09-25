Sky Cube 25/9 - Perché è importante l’incontro Trump-Xi?

Grande cordialità tra il presidente cinese Xi Jinping – in visita alla Casa Bianca – e il presidente USA Donald Trump, sebbene restino aperti i motivi di contrasto. Pechino sposa la narrazione dei legami storici tra i due Paesi, ma i dossier più importanti continuano a essere quelli legati al commercio. Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna, Michele Cagiano, vicedirettore di Sky TG24, e Simone Pieranni di Chora Media
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