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Kiev, detriti di un drone russo colpiscono magazzini

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Una persona è rimasta ferita dopo che i detriti di un drone sono caduti su alcuni magazzini nel distretto di Sviatoshynskyi, a Kiev. L'episodio è avvenuto durante un attacco con droni russi contro la capitale: dalle immagini si vede il fumo alzarsi dalla zona colpita, mentre la persona ferita è stata ricoverata in ospedale.

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