Los Angeles, elicottero NBC News precipita: tre morti

Un elicottero di NBC News è precipitato a Los Angeles mentre seguiva dall'alto un grave incidente stradale. Il precedente incidente aveva coinvolto un semirimorchio e almeno altre due auto e aveva provocato la chiusura di un'autostrada. Nello schianto dell'elicottero sono morte tre persone e altre due sono state trasportate in ospedale. La dinamica sarà esaminata dalla NTSB e dalla FAA.
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