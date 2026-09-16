Los Angeles, elicottero NBC News precipita: tre morti

Un elicottero di NBC News è precipitato a Los Angeles mentre seguiva dall'alto un grave incidente stradale. Il precedente incidente aveva coinvolto un semirimorchio e almeno altre due auto e aveva provocato la chiusura di un'autostrada. Nello schianto dell'elicottero sono morte tre persone e altre due sono state trasportate in ospedale. La dinamica sarà esaminata dalla NTSB e dalla FAA.