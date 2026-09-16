Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Los Angeles, elicottero NBC News precipita: tre morti

Mondo

Un elicottero di NBC News è precipitato a Los Angeles mentre seguiva dall'alto un grave incidente stradale. Il precedente incidente aveva coinvolto un semirimorchio e almeno altre due auto e aveva provocato la chiusura di un'autostrada. Nello schianto dell'elicottero sono morte tre persone e altre due sono state trasportate in ospedale. La dinamica sarà esaminata dalla NTSB e dalla FAA.

Prossimi video

Guerra in Ucraina, Foti: "Se ci fosse possibilità di pace a breve, governo si impegnerebbe in quella direzione"

Mondo

Von der Leyen: proporremo atto legislativo sui social e i minori

Mondo

Von der Leyen: Ue deve disporre di mezzi per proteggere le proprie frontiere

Mondo

Von der Leyen: vorrei accogliere Canada come primo membro associato dell'Ue

Mondo

Los Angeles, elicottero NBC News precipita: tre morti

Mondo

Gaza, crolla edificio: soccorritori cercano dispersi

Mondo