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Kiev, raid russo colpisce due stazioni di servizio

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Alcuni droni russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev centrando due stazioni di servizio. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, le esplosioni hanno provocato la morte di una persona e alcuni feriti in diversi distretti. I raid sono avvenuti dopo che le parti avevano discusso della tutela delle infrastrutture energetiche. I Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area.

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