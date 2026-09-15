Kiev, raid russo colpisce due stazioni di servizio

Alcuni droni russi hanno colpito la capitale ucraina Kiev centrando due stazioni di servizio. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko, le esplosioni hanno provocato la morte di una persona e alcuni feriti in diversi distretti. I raid sono avvenuti dopo che le parti avevano discusso della tutela delle infrastrutture energetiche. I Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'area.
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